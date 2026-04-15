Voici le design du Trump Mobile (il est vraiment moche)

Le T1 Phone de Trump Mobile se rapproche d'un lancement. Son nouveau design a été dévoilé et ce n'est pas brillant. La fiche technique n'est pas des plus séduisantes non plus, malgré un prix qui s'élève à 499 $.

trump mobile
Crédit : Trump Mobile

On en entend parler depuis longtemps, mais son développement semble compliqué, le T1 Phone de Trump Mobile se dévoile à travers un visuel officiel. On observe que le design de l'appareil a évolué depuis de précédentes présentations, ce qui n'en fait pas pour autant une réussite. Le panneau arrière est doré et doté d'un bloc photo noir dans lequel les capteurs sont positionnés à la verticale. En bas, on retrouve le drapeau des États-Unis avec la mention Trump Mobile. Que de bon goût.

Et ce n'est pas bien mieux de l'autre côté. L'écran est entouré d'épaisses bordures noires pour un smartphone vendu aussi chez (annoncé au prix de 499 $ en promotion), alors que le cadre doré autour semble comme mal assemblé. Sur la partie supérieure, l'intégration du haut-parleur est grossière pour un smartphone de 2026. “Les caractéristiques et images du produit sont présentées à titre indicatif seulement. L'apparence et les spécifications du produit final peuvent varier”, est-il encore précisé.

Un smartphone mal conçu et bien trop cher

Le T1 Phone de Trump Mobile est annoncé comme équipé d'un écran AMOLED de 6,78 pouces avec fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il embarque un capteur photo principal de 50 MP, un téléobjectif de 50 MP offrant un zoom optique 2x et un ultra grand-angle de 8 MP. La caméra frontale dispose d'une définition de 50 MP et propose le déverrouillage du smartphone par reconnaissance faciale avec IA, ce qui n'est pas bien rassurant.

La batterie d'une capacité de 5 000 mAh peut être rechargée à une puissance de 30 W. Le mobile est propulsé par une Snapdragon 7, sans qu'on sache le modèle exact, et offre 512 Go de stockage. Alors qu'Android 17 est en bêta et sortira dans quelques semaines, le T1 Phone est bloqué à Android 15, qui date de 2 ans. On peut d'ailleurs craindre une partie logicielle qui ne soit absolument pas à la hauteur. Clairement, des mobiles autour des 300-400 euros d'une marque reconnue seront de meilleures options.


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