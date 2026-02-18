Ce crash géant aurait donné naissance aux anneaux de Saturne

Selon des chercheurs, un événement violent aurait bouleversé le système de Saturne. Une collision entre deux lunes pourrait expliquer plusieurs mystères autour de la planète. Cette hypothèse relance le débat sur l’origine de ses célèbres anneaux.

Saturne fascine les astronomes depuis des décennies. La planète géante compte aujourd’hui 274 lunes confirmées. Certaines intriguent particulièrement les scientifiques. Encelade, par exemple, projette des jets d’eau salée contenant des molécules organiques. Titan, sa plus grande lune, possède une atmosphère dense unique dans le système solaire. Ce système complexe reste pourtant marqué par plusieurs énigmes.

Les anneaux de Saturne constituent l’un de ses plus grands mystères. Les données de la mission Cassini suggèrent qu’ils seraient relativement jeunes, âgés d’environ 100 millions d’années. Leur origine reste débattue. Les mesures du moment d’inertie de cette géante ont aussi modifié la compréhension de son inclinaison. La planète serait légèrement sortie d’une ancienne résonance gravitationnelle avec Neptune. Une nouvelle hypothèse avance qu’un événement majeur aurait tout déclenché.

Une collision entre deux lunes aurait formé Titan et déclenché la création des anneaux

Une étude menée par Matija Ćuk, du SETI Institute, propose un scénario radical. Les travaux, acceptés pour publication dans Planetary Science Journal et disponibles sur arXiv, suggèrent qu’une ancienne lune nommée Chrysalis serait entrée en collision avec un proto-Titan il y a 100 à 200 millions d’années. Cette fusion aurait profondément remodelé le système saturnien. Titan aurait vu sa surface renouvelée, ce qui expliquerait son faible nombre de cratères visibles sous son atmosphère épaisse.

Les simulations indiquent aussi que des fragments issus de l’impact auraient pu former Hyperion, une lune à la forme irrégulière située près de Titan. La collision aurait également perturbé l’orbite d’autres satellites, dont Iapetus, connue pour son inclinaison marquée. Enfin, les forces gravitationnelles déclenchées par ces changements auraient provoqué des collisions entre lunes internes. Une partie des débris glacés serait restée en orbite autour de Saturne, donnant naissance aux anneaux actuels. Cette hypothèse reste toutefois à confirmer. La mission Dragonfly de la NASA, prévue pour 2028 vers Titan, pourrait apporter de nouveaux indices sur l’âge réel de sa surface. Les chercheurs espèrent aussi mieux dater les anneaux grâce à de futures observations.