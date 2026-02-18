Samsung double gratuitement le stockage des Galaxy S26 en précommande, bientôt en France ?

En Inde, les utilisateurs réservant leur Galaxy S26 en avance ont droit à une offre particulièrement intéressante. S'ils optent pour la version avec 256 Go de stockage, Samsung leur offre sans coût supplémentaire une version avec 512 Go de stockage. Pour l'heure, on ne sait si cette offre sera également disponible en France.

galaxy s25 reconditionné
Crédit : Samsung

Dans pile une semaine, Samsung nous livrera un aperçu officiel de ses Galaxy S26. Après des mois et des mois de fuites, il n'y a comme d'habitude plus grand-chose à apprendre à propos des prochains flagships. Il y a donc de grandes chances que vous sachiez déjà si vous aller craquer ou non pour l'un des modèles. Si la balance est plutôt en faveur du oui, le constructeur coréen pourrait bien vous réserver une jolie surprise.

Si la présentation n'a pas encore eu lieu, les réservations, elles, sont déjà bien ouvertes. Sur le site de Samsung, il est possible de s'inscrire pour avoir une place privilégiée lors des précommandes ainsi que de tenter de toucher divers bonus. Et justement l'un de ces bonus est particulièrement intéressant. Seul souci, il n'est pour le moment disponible qu'en Inde, mais on espère que Samsung se décidera à en faire également profiter le marché européen.

Sur le même sujet — Samsung montre l’impressionnante caméra du Galaxy S26 Ultra… dans cette vidéo générée par IA

Samsung offre le double de stockage pour ses Galaxy S26

Sur la page de réservation indienne, Samsung indique en effet que les utilisateurs optant pour une version avec 256 Go de stockage (qui concerne donc les modèles standards, Plus et Ultra) se verront offert un smartphone avec 512 Go de stockage sans coût supplémentaire. Si une telle offre arrive en France, on parle tout de même d'une remise de 200€, ce qui n'est clairement pas négligeable.

D'autant qu'il se murmure de plus en plus que Samsung prévoit d'augmenter les prix de ses prochains flagships pour amortir le coût de la crise de la RAM. Si vous prévoyez de vous procurer un Galaxy S26, cette offre serait donc franchement la bienvenue. Pour l'heure, le constructeur n'a pas encore communiqué sur le lancement d'une telle offre dans nos contrées. Nous avons encore quelques jours pour espérer.


