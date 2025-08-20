Voici comment l’IA Camera Coach des Pixel 10 va vous aider à prendre de belles photos

Parmi les nouveautés liées à l'IA annoncées avec les Pixel 10, on note le Camera Coach. Son but ? Faire de vous un meilleur photographe en vous guidant pendant la prise de vue.

Prendre une photo, c'est à la portée de tout le monde. Vous sortez votre smartphone, ouvrez l'application Caméra, appuyez sur le bouton et le tout est joué. Prendre une bonne photo, c'est une autre paire de manches. Chacun jugera de la qualité d'un cliché selon ses sensibilités, mais il existe tout de même des consensus sur ce qui fait une “belle” photo : le cadrage, la luminosité, la composition de l'ensemble…

Autant d'aspects dont beaucoup ont entendu parler sans forcément savoir comment y faire attention. Si vous faites partie de cette catégorie de personnes, Google veut vous aider. À condition que vous vous procuriez l'un des nouveaux Pixel 10 pour profiter du Camera Coach. Derrière cette appellation se cache une fonctionnalité IA chargée de vous guider vers la prise d'une meilleure photo. Voici comment elle s'y prend.

Le Camera Coach des Pixel 10 va faire de vous un meilleur photographe

Le principe de base de Camera Coach est le suivant : il analyse la scène que vous lui “montrez” à travers l'objectif du smartphone, puis vous fait des suggestions pour améliorer le résultat final. Il vous demande d'abord ce que vous voulez vraiment montrer. Une personne, un élément du paysage… Chaque possibilité prend la forme d'une case sur laquelle vous pouvez appuyer pour aller plus loin. En fonction, l'IA vous proposera un autre cadrage ou l'activation du mode portrait par exemple.

Vous pouvez également laisser le Camera Coach vous faire des propositions. Imaginez une scène sur une plage. Au premier plan, deux chaises sur une serviette. Plus loin, des gens au bord de l'eau, et enfin le ciel ensoleillé. À partir de ça, l'IA vous dira de vous centrer sur les chaises en mode portrait, ou bien sur les gens, voire sur le ciel. Chaque fois, elle vous guidera en activant si besoin les modes et options les plus adaptés. On ignore pour l'instant si le Camera Coach sera disponible à terme sur d'autres Pixel que les 10.