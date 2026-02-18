Google envoie un lien vers un GIF pour adultes à de nombreux iPhone, que s’est-il passé ?

Plusieurs utilisateurs d'iPhone raconte qu'ils ont reçu une notification de l'application Google. À l'intérieur, un lien vers le site de Grok renvoyant à un GIF clairement pas tout public.

Nos appareils se comportent parfois bizarrement. Sans que l'on comprenne pourquoi, l'écran d'un smartphone se met à clignoter pendant 2 secondes, un PC ne répond plus avant de finalement se rétablir, etc. Dans l'immense majorité des cas, cela ne se reproduit jamais et on finit par oublier que c'est arrivé.

Ici, ça va être beaucoup plus difficile. Déjà parce que l’événement est très particulier, ensuite parce qu'il a touché de nombreux utilisateurs en même temps, et enfin par qu'il renvoie à un sujet sensible : les contenus pour adultes créés par l'IA Grok d'Elon Musk.

Sur le réseau social Reddit, les témoignages se multiplient. Voilà ce qu'il s'est passé : l'application Google envoie une notification sur plusieurs iPhone. En l'ouvrant, on découvre un lien vers le site de Grok. À première vue, on pense à une tentative de phishing, mais non, c'est bien une adresse légitime. Et en cliquant dessus, on se retrouve face à un GIF généré par l'IA disons… inapproprié.

Cette notification envoyée par Google est clairement étrange

Sans entrer dans les détails, on y voit une jeune femme peu vêtue. Le genre de courte vidéo que l'on peut envoyer à son compagnon ou sa compagne et qui est censée rester privée. Pas d'être transmise par l'appli Google au plus grand nombre. Au moment de publier cet article, ni la firme de Mountain View, ni Grok n'ont réagi à l'incident. Les tentatives d'explications restent donc des hypothèses.

Un internaute se dit qu'il s'agit d'une erreur due au “vibe coding”, cette façon de programmer à l'aide de l'IA qui ici aurait laissé passer une (grosse) erreur. D'autres imaginent que quelqu'un a réussi a pirater les serveurs de Google en profitant des problèmes techniques que l'entreprise a connu récemment aux États-Unis. Toutes les possibilités se valent à ce stade. Attendons de voir si l'une d'elle deviendra officielle.