Pixel 11 : le Pixel Glow sera la grande nouveauté, mais qu’est-ce que c’est ?

Google s'apprête à lancer ses nouveaux smartphones, de la série Pixel 11. Cette génération apporte une nouveauté majeure, le Pixel Glow. A quoi faut-il s'attendre ?

Pixel 11 Glow
Crédit : Google

On sait depuis la semaine dernière que l'événement Made by Google d'annonce des Pixel 11 aura lieu le 12 août 2026. A moins d'un mois de l'échéance, la firme renforce sa communication autour de ses nouveaux smartphones et a publié sur son site officiel une page dédiée aux Pixel 11 pour préparer leur lancement. On y apprend que les précommandes ouvriront le même jour que la présentation, le 12 août. Il est aussi possible d'obtenir un code promotionnel pour l'achat d'un Pixel sur le Google Store en acceptant de recevoir les emails publicitaires de Google.

Mais là n'est pas forcément le plus intéressant. Sur un visuel, on peut apercevoir en gros plan une partie d'un des modèles de Pixel 11, sans doute le Pro ou le Pro XL. L'image est zoomée sur le bloc photo à l'arrière, et on peut y apercevoir un nouvel élément, qui émet des lumières colorées. Google confirme ainsi l'existence du Pixel Glow dont parlaient les fuites depuis des mois.

Pixel Glow : quel fonctionnement sur les Pixel 11 ?

Le Pixel Glow devrait être la version Google du fameux système Glyph de Nothing, en bien plus discret cependant. Lorsque le smartphone est posé écrans vers le bas, quand on ne veut pas être distrait par l'Always-On Display par exemple, des petites lumières de toutes les couleurs nous indiqueraient qu'on a reçu des notifications. On imagine que les couleurs seront associées à une app ou à un type de notification pour qu'on sache rapidement s'il peut s'agir d'une urgence ou non. Il sera intéressant de constater si seuls les services Google sont compatibles avec le Pixel Glow, ce qui limiterait fortement son intérêt. On peut aussi se demander à quel point cette fonctionnalité sera personnalisable.

Il y a une dizaines d'années, il n'était pas rare de voir sortir des smartphones avec des LED de notification de ce genre. Elles étaient généralement placées au-dessus de l'écran, à une époque à laquelle l'affichage était entouré de bordures épaisses. Un tel système peut-il revenir tendance, cette fois au dos de nos appareils ? On a en tout cas hâte de tester celui des Pixel 11.


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