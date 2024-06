Ce test dévoile l’autonomie réelle de 47 voitures électriques, voici la grande gagnante

La Chaine EV a testé l'autonomie de 47 modèles de voitures électriques pour vérifier les données constructeurs en conditions réelles. Avec la participation de youtubeurs spécialisés, ce test révèle des résultats surprenants. Pourrez vous deviner qui est le grand gagnant ?

L'autonomie des voitures électriques est souvent un sujet de débat parmi les utilisateurs. Alors que les constructeurs annoncent des chiffres souvent prometteurs, les résultats en conditions réelles peuvent varier considérablement. Les nouvelles technologies de batteries ainsi que leur efficacité énergétique sont au cœur de ces discussions.

Pour apporter des réponses concrètes, La Chaine EV a organisé le Mega Challenge 2, un test grandeur nature qui a impliqué, non pas 46 comme le titre de leur vidéo nous laisserait penser, mais 47 modèles de voitures électriques . Ce test a été réalisé avec la participation de youtubeurs spécialisés dans l’automobile. Leur objectif était, comme vous pouvez le deviner, de comparer l'autonomie annoncée par les constructeurs, basée sur le cycle WLTP, à celle obtenue dans des conditions identiques pour tous les véhicules.

Voici la gagnante du grand concours d’autonomie des voitures électriques

Toutes les voitures ont été soumises aux mêmes conditions de test pour garantir une comparaison équitable. Les participants sont donc partis avec une charge de 80 % et ont roulé jusqu'à ce que la batterie atteigne 10 %. La température intérieure était réglée sur 22 degrés, avec la climatisation en marche et le niveau de régénération des batteries réglé au maximum. Le circuit de test, situé autour de Bordeaux exactement, leur a permis de noter divers paramètres tels que la consommation d'énergie en kwh et le kilométrage qu’ils ont parcouru.

Les résultats ont montré que les Tesla Model 3 ont dominé le classement. La Tesla Model 3 Grande Autonomie de 2023 a atteint 721 km avec une consommation de 10,1 kWh/100 km, suivie de près par la Tesla Model 3 LR de 2024 avec 701 km et 10,6 kWh/100 km. D'autres modèles, comme la BMW i4 et la Hyundai Ioniq 6, ont également bien performé, et se sont classés respectivement en troisième et quatrième positions.

En revanche, certains modèles ont déçu en termes d'autonomie, comme la Renault Twingo E Tech avec seulement 199 km et une consommation de 10,0 kWh/100 km, ainsi que la Mini Cooper SE Premium Plus avec 261 km et 11,3 kWh/100 km. Ces résultats s'expliquent par le fait que ce sont des petites citadines équipées de batteries plus petites, bien que la Twingo affiche une meilleure consommation énergétique.