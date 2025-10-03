La Tesla Model 3 gagne en autonomie et retrouve enfin un vrai levier de clignotants dans ce restylage tant attendu

Tesla améliore ses deux modèles phares, la Model 3 et le Model Y. De nouvelles batteries augmentent l’autonomie sur toutes les versions. Et un détail de conduite critiqué disparaît enfin pour le confort des conducteurs.

Il y a quelques jours, les rumeurs annonçaient déjà un bond d’autonomie pour les Model 3 et le Model Y. Le leaker eivissa évoquait l’arrivée de nouvelles batteries capables de repousser les limites actuelles. La question du prix restait en suspens. Tesla officialise aujourd’hui la mise à jour, avec une bonne surprise : plus d’autonomie, sans hausse tarifaire.

Deux ans après son restylage, la Model 3 s’améliore encore. La berline reçoit des batteries à plus forte densité, ce qui permet de rouler plus longtemps sans recharger. En parallèle, l’équipement évolue avec l’ajout d’une caméra frontale et surtout le retour d’un élément jugé indispensable : le levier de clignotants.

La Tesla Model 3 atteint 750 km d’autonomie et corrige un défaut très critiqué

La mise à jour profite à toutes les versions de la Model 3. Les gains sont variables mais significatifs, plaçant la berline parmi les voitures électriques les plus endurantes de sa catégorie. Avec 750 km annoncés, elle se rapproche des valeurs d’une Mercedes CLA, mais pour un tarif bien plus bas.

Autonomies de la Tesla Model 3 après mise à jour :

Model 3 Propulsion : 520 km WLTP (554 km avec jantes 18”), contre 513 km auparavant

(554 km avec jantes 18”), contre 513 km auparavant Model 3 Grande Autonomie Propulsion : 750 km WLTP , contre 702 km auparavant

, contre 702 km auparavant Model 3 Grande Autonomie Transmission intégrale : 716 km WLTP , contre 678 km auparavant

, contre 678 km auparavant Model 3 Performance : 571 km WLTP, contre 528 km auparavant

Tesla profite aussi de cette mise à jour pour revoir l’ergonomie. Lors du restylage, la disparition du levier de clignotants avait provoqué de vives critiques. Les boutons intégrés au volant rendaient les manœuvres difficiles, surtout dans les ronds-points. Ce choix est corrigé : les conducteurs retrouvent un levier classique, plus intuitif. En complément, une caméra avant élargit la vision et reste propre grâce à un système de lave-glace et de chauffage intégré.

Côté tarifs, aucune augmentation n’est appliquée. La Model 3 démarre à 39 990 €, tandis que la version Grande Autonomie Propulsion s’affiche à 44 990 € pour 750 km d’autonomie. Le Model Y bénéficie lui aussi des nouvelles batteries : sa version Grande Autonomie Transmission intégrale grimpe de 586 à 629 km WLTP. De quoi renforcer l’attractivité de ces deux modèles sans toucher au portefeuille des acheteurs.