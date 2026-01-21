Voici à quoi ressemblera le Galaxy S26 Ultra et son énorme bloc photo

De nouvelles photos des maquettes du Galaxy S26 Ultra sont apparues en ligne, confirmant une nouvelle fois son design. Toutes les nouveautés esthétiques annoncées au cours des derniers mois se vérifient, notamment le bloc photo très imposant et les angles plus arrondis que sur les anciennes générations.

Si les rumeurs disent vraies, le Galaxy S26 Ultra ne pourra pas vraiment compter sur sa fiche technique pour attirer les foules, celle-ci étant très proche de celle de son prédécesseur. Et ce, sans compter l'éternel débat sur la puce Exynos, qui devrait propulser tous les modèles européens et qui pourrait encore être moins puissante que son équivalente Snapdragon chez Qualcomm. Aussi, beaucoup espèrent que le design apportera un vent de fraîcheur.

En théorie, ces derniers seront servis. Plusieurs indiscrétions ont permis d'avoir un aperçu plutôt précis du prochain flagship de Samsung. On y a entre autres découvert des angles beaucoup plus arrondis qu'auparavant, réduisant de fait la distinction entre le modèle Ultra et les autres qui faisait autre fois sa marque de fabrique. Aujourd'hui, une nouvelle fuite vient corroborer ces informations.

Ces maquettes nous montrent à quoi ressemblera le Galaxy S26 Ultra

Partagées par le leaker SaudiAndroid sur X (anciennement Twitter), de nouvelles images présentent en effet le Galaxy S26 Ultra dans ce qui semble être sa forme finale. Si l'on a d'abord cru qu'il s'agissait véritablement du smartphone, il semblerait plutôt qu'il s'agisse de maquettes à destination des fabricants d'accessoires. Sans surprise, on retrouve donc les fameux angles arrondis, bien qu'il soit probable que ces derniers le soient encore plus sur le produit final.

Du reste, le gigantesque bloc photo est également présent. L'îlot paraît ici particulièrement proéminent, mais il est possible que cela soit dû à la relative minceur de la maquette. Néanmois, de précédentes rumeurs affirment bel et bien que le Galaxy S26 Ultra sera moins épais que son prédécesseur. Il faudra attendre le 25 février prochain, date présumée de la présentation officiel du smartphone, pour en avoir le coeur net.