Le Galaxy S26 Ultra de Samsung dévoile son nouveau bloc photo dans une fuite, il ne va pas plaire à tous

Les images du futur Galaxy S26 Ultra viennent de fuiter sur la toile. On y découvre un design repensé, plus proche des derniers modèles de Samsung. Mais ce choix esthétique divise déjà les fans de la gamme Ultra.

Depuis plusieurs mois, Samsung prépare la nouvelle génération de sa gamme Galaxy S, prévue pour 2026. Chaque fuite alimente la curiosité autour du design du futur Galaxy S26 Ultra, le modèle le plus attendu de la série. La marque sud-coréenne, qui cherche à unifier le style de ses appareils, semble prête à abandonner l’identité visuelle très marquée des précédents modèles.

Une nouvelle image publiée sur le réseau X montre le Galaxy S26 Ultra glissé dans une coque de protection. On y distingue clairement un bloc photo redessiné, composé de trois capteurs regroupés sur une même île. Ce changement rompt avec l’apparence “flottante” des objectifs du S24 Ultra et s’inspire des designs du Galaxy S26 Edge et du Galaxy Z Fold 7. L’ensemble donne un aspect plus homogène, mais aussi plus proche des modèles de milieu de gamme.

Galaxy S26 Ultra — first real-life look via case maker leak 👀🔥 pic.twitter.com/IcSw2GuU1a — Tarun Vats (@tarunvats33) October 16, 2025

Le Galaxy S26 Ultra adopte un bloc photo inspiré du Z Fold 7 et du Galaxy S26 Edge

Selon les premières informations, le smartphone conserve ses bords plats et ses angles légèrement arrondis. Le bouton d’alimentation et le réglage du volume restent positionnés sur le côté droit, tandis que la face arrière mise sur un alignement plus sobre des capteurs. Ce nouveau choix pourrait permettre à Samsung d’harmoniser l’apparence de toute sa gamme, du Galaxy A jusqu’au modèle Ultra, comme le fait déjà Google avec ses Pixel 10.

Cette évolution esthétique ne s’accompagne pour l’instant d’aucune nouveauté technique confirmée. Toutefois, plusieurs sources évoquent un capteur principal amélioré et une meilleure intégration logicielle pour le traitement d’image. Le Galaxy S26 Ultra devrait aussi inaugurer la nouvelle génération de puces Exynos ou Snapdragon selon les régions. Récemment, une autre fuite a révélé un prototype affichant une couleur orange très vive, un choix qui a immédiatement divisé les fans de la marque. Entre un design plus sobre et des coloris plus audacieux, Samsung semble vouloir redéfinir l’identité visuelle de son modèle le plus prestigieux.