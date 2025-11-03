Le Samsung Galaxy S26 Ultra pourrait se démarquer de son prédécesseur sur ce point précis

Les fuites continuent de s'accumuler à propos des Galaxy S26, si bien que l'on sait déjà presque tout de leur design. Une nouvelle indiscrétion permet d'ailleurs de confirmer de précédentes rumeurs à propos du look du modèle Ultra. Tout porte désormais à croire que Samsung aurait décider de modifier lègement la formule par rapport à la génération actuelle.

On connaît désormais la date de lancement des Galaxy S26. Selon une récente rumeur, Samsung nous donnera rendez-vous le 25 février 2026 pour découvrir sa nouvelle gamme de smartphones premium. Mais, comme chaque, nous savons déjà un bon nombre de choses sur ces derniers grâce aux multiples fuites des derniers mois. À commencer par leur design, qui a déjà été analysé maintes fois à partir de rendus et autres indiscrétions des accessoiristes.

Et ce n'est pas encore fini. En effet, le leaker UniverseIce a publié une nouvelle photo sur son compte X (anciennement Twitter), montrant les coques de protection des trois modèles. Grâce à cette dernière, nous pouvons donc confirmer un détail du design du Galaxy S26 Ultra qui nous avait déjà interpellé sur les précédentes fuites. Samsung aurait ainsi décidé d'uniformiser le look de ses smartphones sur toute la gamme, contrairement aux générations précédentes.

Le Galaxy S26 Ultra va ressembler un peu plus à ses voisins de gamme

Sur les Galaxy S24 et S25, pour ne citer qu'eux, le design du modèle Ultra se distingue par ses angles. Ceux du Galaxy S24 Ultra sont droits, tandis que ceux de son successeurs sont légèrement plus arrondis – mais toujours moins que les angles des modèles standard et Pro. En 2026, Samsung continuerait donc sur cette lancée en arrondissant encore un peu plus les angles du Galaxy S26 Ultra, pour obtenir le même rendu que sur les autres variantes.

Cette information vient corroborer de précédentes sources, qui ont d'ailleurs mené à un rendu 3D début octobre qui montre bel et bien un Galaxy S26 Ultra aux angles arrondis. De même, les coques de protection partagées par UniverseIce montrent des bordures très fines, que l'on devrait en toute logique retrouver sur les smartphones eux-mêmes. Reste à savoir si celles-ci seront encore plus fines que celles des Galaxy S25. Réponse en février prochain.