Voici à quoi ressemblera le Samsung Galaxy S26 Ultra comparé à l’iPhone 17 Pro Max

Une récente fuite a permis d'obtenir les informations nécessaires pour comparer le design du Galaxy S26 Ultra avec celui de son prédécesseur, mais surtout celui de l'iPhone 17 Pro Max. Angles plus arrondis, bords plus fins, voici sur quels points les deux smartphones se différencieront.

Il n'y a déjà (presque) plus rien à apprendre sur le Galaxy S26 Ultra, si tant est que les innombrables fuites de ces derniers mois aient vu juste. Si bien que les internautes se mettent désormais à discuter du design du smartphone. Et pour cause : Samsung aurait fait un choix relativement radical sur ce point, bien que dans la lignée de ces précédentes expérimentations. Alors que le Galaxy S24 Ultra arbore des angles droits, le Galaxy S26 Ultra aurait quant à lui des angles bien plus arrondis.

Mais, comme expliqué, il ne s'agira pas vraiment d'une nouveauté pour la gamme, puisque que le Galaxy S25 Ultra a lui aussi droit à des angles arrondis. La différence se trouve dans le diamètres de cet arrondi. Dans une image postée récemment sur son compte X (anciennement Twitter), le leaker UniverseIce reprend l‘image de la coque de protection dévoilée en début de semaine pour la placer à côté de la coque du Galaxy S24 Ultra.

Voici à quoi va ressembler le Galaxy S26 Ultra à côté de l'iPhone 17 Pro Max

Comme vous pouvez le constater sur l'image ci-dessus, le prochain flagship de Samsung aura des bords beaucoup plus arrondis que l'actuel. Il sera aussi légèrement plus grand : 163,4 mm, contre le 162,8 mm pour le Galaxy S25 Ultra, ainsi que un brin plus large de seulement 0.3 mm. Il devrait en revanche être plus fin – du moins, si l'on ne prend pas en compte son module photo plutôt imposant.

Mais ce n'est pas tout. UniverseIce a également comparé le smartphone avec le futur iPhone 17 Pro Max, dont la coque de protection a également fuité. Pour ce qui est de la courbure des angles, il n'y a pas vraiment photo. Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous, le smartphone d'Apple remporte haut la main cette manche. Ce dernier aurait également des bords légèrement plus fins, bien que la différence ne devrait pas être vraiment notable sur les produits finis.