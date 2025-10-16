Le MacBook Air 13 pouces M1 est à prix sacrifié, mais attention, les stocks sont limités !

Les produits Apple sont réputés pour leur design épuré et leurs caractéristiques haut de gamme. Vous cherchez un ordinateur équilibré, qui soit à la fois performant, léger et à prix accessible ? Le MacBook Air 13 pouces doté d’une puce M1 est le modèle qu’il vous faut. En faisant le choix du reconditionné, vous pouvez vous faire plaisir tout en maîtrisant votre budget. Sur Certideal, il est proposé à 459,99 € seulement. Profitez-en !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les utilisateurs sont de plus en plus nombreux à opter pour le reconditionné. Et pour cause, c’est une alternative plus écologique et plus économique que l’achat d’appareils. Vous rêvez de vous offrir un ordinateur de la marque à la pomme mais votre budget est limité ? En ce moment, MacBook Air de 13 pouces équipé d’une puce M1 est proposé à prix cassé sur Certideal. Le spécialiste français du reconditionné l’affiche ainsi à 459,99 € seulement.

C’est un excellent prix pour ce modèle qui tient aujourd’hui encore la route puisque, comme tous les ordinateur d’Apple, il est équipé de finitions haut de gamme et de caractéristiques premium.

Pourquoi faut-il acheter son MacBook Air reconditionné sur Certideal ?

CertiDeal s’est imposée comme une référence du reconditionné en France. Et pour cause, chaque appareil est contrôlé par une série de 32 tests qui assurent leur bon fonctionnement. Les produits sont réparés en interne par des spécialistes, ce qui permet de maîtriser les coûts tout en assurant un résultat optimal.

Chaque MacBook est garanti 2 ans et dispose d’une batterie en excellent état. Ce sont donc des ordinateurs fiables qui peuvent encore être utilisés plusieurs années sans aucun souci.

Quelles sont les caractéristiques du MacBook Air 13 pouces M1 ?

Ce MacBook Air a spécialement été conçu pour accompagner aussi bien les étudiants que les professionnels puisqu’il peut être utilisé pour faire des tâches du quotidien comme de la bureautique, de la création multimédia ou encore du streaming. Léger, il est facilement transportable et avec ses dimensions compacts, il se glisser dans n’importe quel sac.

Sous le capot, on retrouve une puce Apple M1, dotée d’un CPU 8 cœurs, d’un GPU 7 cœurs et d’un Neural Engine 16 cœurs pour des performances solides. Il assure ainsi une fluidité remarquable tout en maîtrisant la consommation d’énergie. Il embarque également 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage.

Pour la dalle, le MacBook Air M1 est équipé d’un écran Retina 13,3 pouces (2560 × 1600 px) qui affiche des couleurs éclatantes et naturelles grâce à la technologie True Tone. Enfin, côté autonomie, ce modèle dispose d’une batterie qui offre jusqu’à 18 heures d’utilisation.