Bon plan drone : les DJI mini 3 passent à prix irrésistible pour les Ventes flash Amazon !

Durant ses Ventes flash de printemps, Amazon propose de nombreux produits high-tech à prix réduit. Si vous cherchez un nouveau drone, c’est le moment de faire de belles affaires. Les DJI mini 3 sont affichés en promotion, à partir de 379 € au lieu de 469 €. Un bon plan à ne pas manquer…

Le Dji Mini 3 est disponible en plusieurs versions. La moins chère est celle avec une radiocommande standard sans écran. Pour quelques euros de plus, vous pouvez acheter celle avec une radiocommande dotée d’un écran (DJI RC). Enfin, la version Bundle DJI Mini 3 Fly More (DJI RC) est la plus complète puisque le drone est accompagné de 3 batteries, 2 paires d’hélices de rechange, une station de recharge bidirectionnelle et un sac de transport à bandoulière. Durant la courte période des Ventes Flash de printemps Amazon qui se déroulent cette année du 20 au 25 mars, ces drones sont affichés à un bon prix. Ne prenez pas le risque de passer à côté de ces belles remises.

Ce drone de moins de 250 grammes sur la balance (249 grammes très exactement), est capable de fournir de belles images aériennes. Vous avez ainsi la possibilité d’enregistrer vos vidéos en 4K/30 ips HDR. Et grâce à son poids plume qui le place dans la classe C0, vous pouvez le piloter sans avoir besoin de faire des démarches administratives spécifiques. Vous pouvez même survoler des personnes.

Malgré sa petite taille, le Dji Mini 3 résiste à des vents de 38 km/h (niveau 5) et profite d’une belle autonomie maximale de 38min. Vous pouvez l’envoyer loin puisque la transmission vidéo peut atteindre les 10 km. Enfin, ce drone vous offre la possibilité de réaliser des vidéos horizontales et verticales. Même si le Mini 3 ne dispose pas d’une détection d’obstacle, il propose une aide au pilotage avec le mode QuickShots qui réalise automatiquement des prises de vue époustouflantes parmi différents modèles de vol dynamiques.