Vite, ce MacBook Air de 13 pouces avec une puce M2 est à prix cassé sur la Fnac !

Vous souhaitez vous offrir un ordinateur de la marque à la pomme mais vous avez raté les récentes promotions ? Le MacBook Air M2 est de retour à prix cassé sur la Fnac. Avec ses finitions impeccables, son magnifique écran et ses performances de haut vol, c’est un modèle polyvalent qui convient pour un usage professionnel, créatif ou pour faire ses études.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Le MacBook Air M2 est l’un des ordinateurs portables les plus populaires d’Apple. Et pour cause, c’est un modèle pas trop cher, facile à transporter et suffisamment puissant pour un usage quotidien. Alors qu’il était affiché à 1 199 € à sa sortie dans sa version avec 16 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go, vous pouvez vous l’offrir à 799 € seulement sur la Fnac.

Cela représente 400 € de réduction ! C’est un excellent prix pour un tel ordinateur. Mais attention, à ce prix-là, les stocks risquent de rapidement de disparaître.

MacBook Air M2 : l’ordinateur ultra nomade au rapport qualité-prix imbattable

Le MacBook Air 13 pouces est un ordinateur portable qui ne manque pas d’atouts. Il combine le design premium d’Apple avec la puissance et la légèreté. Il embarque une puissante puce M2 dotée de 8 cœurs CPU et 8 cœurs GPU qui le rend particulièrement performant. C’est idéal pour les étudiants, les créatifs ou les freelances puisqu’il permet d’effectuer des tâches intensives.

Il est équipé d’un bel écran Liquid Retina de 13,6 pouces qui affiche une résolution de 2560 × 1664 pixels et une luminosité de 500 nits. Les images sont fidèles et contrastées. À l’avant, on retrouve une webcam HD de 1080p qui assure un rendu net lors des appels vidéos.

Avec son poids plume de 1,24 kg et sa finesse de 11,3 mm seulement, il se glisse facilement dans un sac. Son autonomie peut atteindre 18 heures d'utilisation, de quoi tenir toute une journée de travail sans avoir besoin de le recharger.