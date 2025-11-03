MacBook Air M2 : 420 € de remise pour l’avant-première du Black Friday, mais il faut faire vite !

Le MacBook Air M2 tombe à son prix le plus bas pour le Black Friday en avant-première. Grâce à une double promotion, dont un code promo à saisir au panier, il profite d'une réduction de plus de 400 €.

Je profite de ce bon plan

Le MacBook Air M2 est l’un des ordinateurs portables les plus populaires d’Apple. Et pour cause, c’est un modèle pas trop cher, facile à transporter et suffisamment puissant pour un usage quotidien. Alors qu’il était affiché à 1 199 € à sa sortie dans sa version avec 16 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go, vous pouvez vous l’offrir à 773 € seulement sur Cdiscount avec le code promo POMME25 à saisir au panier, juste avant l'étape de paiement.

Cela représente 426 € de réduction très exactement. C’est un excellent prix pour un tel ordinateur. Mais attention, à ce prix-là, les stocks risquent de rapidement de disparaître. Note que le code promo est valable tant qu'il est visible sur le site, mais il ne devrait pas rester disponible longtemps.

MacBook Air M2 : l’ordinateur ultra nomade au rapport qualité-prix imbattable

Le MacBook Air 13 pouces est un ordinateur portable qui ne manque pas d’atouts. Il combine le design premium d’Apple avec la puissance et la légèreté. Il embarque une puissante puce M2 dotée de 8 cœurs CPU et 8 cœurs GPU qui le rend particulièrement performant. C’est idéal pour les étudiants, les créatifs ou les freelances puisqu’il permet d’effectuer des tâches intensives.

Il est équipé d’un bel écran Liquid Retina de 13,6 pouces qui affiche une résolution de 2560 × 1664 pixels et une luminosité de 500 nits. Les images sont fidèles et contrastées. À l’avant, on retrouve une webcam HD de 1080p qui assure un rendu net lors des appels vidéos.

Je profite de ce bon plan

Avec son poids plume de 1,24 kg et sa finesse de 11,3 mm seulement, il se glisse facilement dans un sac. Son autonomie peut atteindre 18 heures d'utilisation, de quoi tenir toute une journée de travail sans avoir besoin de le recharger.

A lire également : les meilleures offres de l'avant-première Black Friday sur les PC portables