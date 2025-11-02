Black Friday PC portables, MacBook : les prix sont déjà en forte baisse, les meilleures offres sont ici !
En ce début du mois de novembre, les premières offres du Black Friday sont déjà disponibles, notamment sur les PC portables. Que vous recherchiez un MacBook ou un ordinateur portable Windows, nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres du Black Friday en avant-première.
Nous sommes dans la dernière ligne droite de 2025. En cette période de l’année, toutes les boutiques s’activent pour proposer leurs meilleures offres de l’année avec une montée en intensité pendant le Black Friday.
Depuis quelques années, l’événement se déroule sur plusieurs semaines. Les offres commencent déjà à émerger dès début novembre et s’intensifient tout au long du mois. Si vous recherchez de bonnes opportunités pour acheter un PC portable à moindre coût, nous avons rassemblé pour vous les meilleures offres déjà disponibles.
PC portables et MacBook : les premières offres du Black Friday sont là
Les offres du Black Friday sur les MacBook
- MacBook Air M2 512 Go à 699 € au lieu de 1 399 € (700 € cagnottés chez E.Leclerc)
- MacBook Air M4 13″ et 15″ à partir de 879 € au lieu de 1099 € (220 € cagnottés chez E.Leclerc)
- MacBook Air M2 à 799 € au lieu de 1 199 €
- MacBook Pro M4 16/512 Go à 1 327 € au lieu de 1 659€ (331.80€ cagnottés chez E.Leclerc)
- MacBook Air M4 15″ à 1039 € au lieu de 1299 € (260 € cagnottés chez E.Leclerc)
PC portables bureautiques
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Chrome 14M868 à 189 € au lieu de 429 €
- PC portable HP 15 (Ryzen 5 7520U, 16/512 Go) à 469 € au lieu de 699 €
- Asus Vivobook 15 (Intel Core i5-120U, 16/512 Go) à 493 € au lieu de 599 €
- Asus Vivobook 15 (Ryzen 7, 16 Go RAM, 1 To SSD) à 499 € au lieu de 699 € (avec le code PC50)
- Acer Pack Aspire Go 15 (AMD Ryzen 7, 16/512 Go) + Housse + Souris à 549 € au lieu de 699 €
- Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (Intel Core I7 13620H, 16/512 Go) à 599 € au lieu de 949 €
- ACER Aspire A14 Copilot (écran OLED, AMD Ryzen AI 7 350, 16Go/1 To) à 699 € au lieu de 999 € (dont 100 € remboursés)
- Acer Aspire 16 AI (écran OLED 120 Hz, Ryzen AI 5 330, 32/512 Go) à 719 € au lieu de 899 € (via le code PC80 + ODR 100€)
- Lenovo IdeaPad Slim 5 (Ryzen AI 7 350, 32Go RAM, 512 Go SSD) à 749 € au lieu de 999 €
- Lenovo Yoga 7 (écran OLED tactile 120 Hz, Ryzen 7 AI, 16/512 Go) à 819 € au lieu de 949 € (avec le code PC80)
Black Friday PC portables gamer
- Lenovo LOQ 15IRX10 (RTX 5060, Core i5-13450HX, 16/512 Go) à 949 € au lieu de 1399 € avec le code 50LENOVO
- ACER Nitro V (RTX 5060, Core i7 13620H, 32/512 Go) à 1099 € au lieu de 1599 € (avec le code promo GAMER100)
- PC portable gamer Lenovo LOQ 17 (Core i7-14700HX, 32 Go RAM, 512 To SSD, RTX 5070) à 1249 € au lieu de 1799 € avec le code 50LENOVO
- PC portable gamer Gigabyte A16 (Core i7 13620H, RTX 5070, 16 Go de RAM et 1 To SSD) à 1 199 € au lieu de 1399 € avec le code GAMER100
- PC portable gamer Lenovo LOQ 15IRX10 (RTX 5070, Core i7, 16/512 Go) à 1 199 € au lieu de 1 599 € avec le code promo GAMER100
Voilà pour notre sélection des meilleurs bons plans disponibles sur les PC portables. Le Black Friday s'étend sur tout le mois de novembre. Cette liste sera mise à jour régulièrement. Et pour aller plus loin, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur notre sélection des meilleures offres du Black Friday chez Boulanger. L'enseigne a démarré sa campagne à grande échelle bien avant les autres.