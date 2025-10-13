Attention si vous recevez ce mail de la Gendarmerie nationale, c’est une arnaque

Une nouvelle campagne mettant en scène la Gendarmerie nationale est en cours. Elle vise comme d'habitude à soutirer vos informations personnelles et au final de l'argent. Méfiance.

Un mail disant que “vous avez gagné un iPhone 17” alors que vous n'avez jamais participé au moindre concours a toutes les chances de finir à la corbeille. Et vous faites bien puisqu'il s'agit d'une tentative de phishing. Si le message parle d'un colis bloqué et que vous en attendez vraiment un, il va falloir vérifier auprès du transporteur. Cela peut arriver après tout. Maintenant, imaginez que la Gendarmerie nationale vous écrive en vous accusant de faits graves. Voilà qui pourrait vous pousser à faire ce qu'elle vous demande sans trop réfléchir.

C'est exactement ce sur quoi compte les cybercriminels à l'origine du courrier électronique. Les arnaques mettant en scène les gendarmes ne sont pas une nouveauté en soi. Malheureusement, elles reviennent régulièrement dans nos boîtes mail et il est nécessaire de mettre en garde les internautes à leur sujet. Le compte X (Twitter) des autorités a récemment publié un exemple de ce que vous pourriez recevoir en ce moment. Ça fait peur.

Ce mail de la Gendarmerie nationale est un faux, ne tombez pas dans le piège

Le mail ressemble à un courrier officiel, avec un tampon de la “Direction centrale de la gendarmerie, Brigade de protection des mineurs“. Il est soi-disant signé par le lieutenant Sylvain Noyau. En réalité c'est un général de division de la Gendarmerie. L'homme n'y va pas par quatre chemins et vous accuse de pédopornographie, pédophilie, exhibitionnisme ou cyberpornographie. À grands renforts de citations d'articles de loi, on vous rappelle que vous êtes passible d'une amende de 500 000 euros.

#CyberSécurité 📩 Vous avez reçu un mail de la " Direction centrale de la gendarmerie

Brigade de protection des mineurs "❓

👉 C'EST UNE ESCROQUERIE !

✅ Ne payez pas

✅ Ne répondez pas

✅ Ne cliquez sur aucun lien ou pièce jointe

✅ Signalez-le sur ⤵️https://t.co/g8AgDWYFDr pic.twitter.com/QwZWlEkoH5 — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) October 9, 2025

Pour “faciliter” les démarches, les escrocs vous demandent d'envoyer “une preuve d'identité ou une copie de votre passeport“. De quoi leur permettre d'usurper votre identité, voire de vous faire chanter pour de l'argent. Rappelons que jamais la Gendarmerie ne vous enverra de mail, quel qu'il soit. Si vous avez reçu celui-ci, vous pouvez le signaler sur le site cybermalveillance.gouv.fr. N'oubliez pas également d'en parler autour de vous.