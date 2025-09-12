Non, votre compte Netflix ne va pas être bloqué, ce mail est une arnaque

Une nouvelle campagne de phishing est en cours. Elle mise sur la popularité de Netflix pour escroquer les internautes. Faites attention si vous recevez ce mail, c'est une tentative de voler vos informations personnelles.

Habitué à lire des conseils sur la cybersécurité, vous connaissez tous les réflexes à adopter pour ne pas vous faire avoir sur Internet. Vous les avez entendu assez de fois pour qu'ils deviennent un automatisme. Mais alors pourquoi voit-on encore des campagnes de phishing qui, aux yeux de certaines personnes, sont tellement grossières qu'il semble impossible de tomber dans le panneau ? Tout simplement parce que ça fonctionne encore, aussi étonnant que cela puisse paraître.

On note d'ailleurs que les pirates ne cherchent même pas à trouver de nouvelles idées. En ce moment circule des mails prétendument envoyés par Netflix expliquant que votre compte va être bloqué sous peu. En cause : un problème avec vos informations de paiement. Exactement comme l'arnaque de 2021 disant que votre compte Netflix était suspendu. Voyons ce qui permet de dire que le message actuel est faux.

Attention à ce mail soi-disant envoyé par Netflix, c'est une tentative de phishing

Déjà, on remarque que le logo de Netflix n'est pas le bon. Ensuite, l'adresse mail de l'expéditeur, “Trusted Sender“, est étrange, comme l'objet du mail qui contient des caractères n'ayant rien à faire là. Enfin, on retrouve tous les éléments caractéristiques du hameçonnage : sentiment d'urgence (“Votre compte a expiré !“), demande explicite de fournir vos coordonnées bancaires alors que Netflix est déjà censé les avoir (“Après inscription, vous devrez saisir les informations bancaires de votre carte de crédit pour valider votre compte“)…

Cliquer sur le gros bouton “Prolonger gratuitement” vous fait atterrir sur une page imitant Netflix. Si vous y rentrez les données demandées, elles seront automatiquement transmises aux pirates qui se feront un plaisir de voler votre argent. Comme le rappelle nos confrères de Clubic, qui ont reçu le mail en question, jamais Netflix ne vous fera ce genre de demande par message. Si vous avez le moindre doute, rendez-vous d'abord sur votre compte où un éventuel souci sera signalé. Le cas échéant, contactez le service client de Netflix directement.