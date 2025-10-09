Vous devriez changer votre mot de passe Discord sans attendre, voici pourquoi

Une cyberattaque a touché un élément de la messagerie instantanée Discord. De nombreuses données ont été dérobées par les pirates. Dans le doute, il est conseillé de modifier son mot de passe.

La messagerie instantanée Discord, c'est environ 150 millions d'utilisateurs actifs chaque mois. Un succès certain qui attire malheureusement le regard de personnes malveillantes. Qui dit nombreux inscrits dit nombreuses données personnelles disponibles pour qui est prêt à tout faire pour s'en emparer. Vous vous en doutez : si l'on vous parle de ça, c'est que Discord a subit une cyberattaque. Pas la plateforme en tant que d'elle en revanche, mais son partenaire gérant le service client.

Nous savons qu'il s'agit de Zendesk, même s'il n'est pas nommée. La firme a d'ailleurs rapidement fait savoir que de son côté, aucune faille n'a été constatée. Il y a pourtant bien eu vol de données. Dans un communiqué, Discord parle simplement d'un “incident au cours duquel une partie non autorisée a compromis l'un de nos fournisseurs tiers“. Comme pour Zendesk, le service précise qu'il n'a pas été attaqué lui-même. Quoiqu'il en soit, le résultat est le même.

Des données d'utilisateurs de Discord ont été volées, attention

Voici les informations dérobées par les pirates :

Nom, pseudonyme Discord, adresse mail et autres informations de contact éventuellement fournies au service client.

Informations bancaires comme le mode de paiement, les 4 derniers chiffres de la carte bancaire et l'historique d'achat si celui-ci est lié au compte Discord.

Adresses IP.

Les conversations avec le service client.

Les documents d'identité avec photo servant à justifier l'âge des utilisateurs.

Ce dernier point concerne plus précisément les pièces fournies au support dans le cadre d'un litige sur la vérification de l'âge. Rappelons en effet que Discord peut demander une pièce d'identité officielle pour autoriser l'utilisation de son service.

Combien de personnes sont concernées ? Le chercheur en cybersécurité vx-underground parle de 2,1 millions de photos entre les mains des pirates. Discord a apporté un démenti officiel et avance le chiffre de 70 000 photos, pas plus. Dans tous les cas, que vous ayez contacté le support de la messagerie récemment ou non, nous vous conseillons de changer votre mot de passe juste au cas où. Ça ne peut pas faire de mal.