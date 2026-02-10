Boulanger propose l’iPhone 16 Pro Max à un prix record : une offre à ne pas manquer

L’iPhone 16 Pro Max est à son prix le plus bas sur Boulanger. Le smartphone d'Apple voit son prix fondre de plus de 400 € et passe sous la barre des 1 000 €.

L’iPhone 16 Pro Max n’a rien perdu de son attrait, malgré la sortie de son successeur il y a quelques mois. Il reste l’un des modèles les plus aboutis d’Apple en 2026, et son prix a connu une évolution à la baisse ces derniers mois. Sur Boulanger, il est actuellement affiché à un tarif exceptionnel.

Alors qu’il coûte autour de 1 400 € chez la concurrence hors marketplace et hors reconditionné, l’iPhone 16 Pro Max 256 Go est à seulement 999 € chez Boulanger, ce qui correspond à une réduction de 400 €.

Une offre attractive sur l’iPhone 16 Pro Max

Le prix barré de 1 199 € correspond au tarif le plus bas du smartphone au cours des 30 derniers jours sur Boulanger. Pour rappel, l’iPhone 16 Pro Max coûtait 1 479 € à sa sortie et il s’affiche actuellement au meilleur prix à 1 399 € chez la concurrence.

Pour ce qui est de ses caractéristiques, l’iPhone 16 Pro Max est le modèle le plus avancé de l’avant-dernière génération des iPhone. Il embarque la puce Apple A18 Pro aux performances solides, avec 256 Go de stockage pour la version en promo.

Son écran OLED de 6,9 pouces a une définition de 2868 x 1320 px, avec une excellente luminosité. C’est un écran de type LTPO dont le taux de rafraichissement varie d’un minimum de 1 Hz à un maximum de 120 Hz pour économiser l’énergie en fonction des besoins du moment.

À lire : Notre test de l'iPhone 16 Pro

La partie photo est l’une des forces de l’iPhone 16 Pro Max, comme d’habitude chez Apple. Elle s’appuie sur un capteur principal de 48 MP, épaulé par un ultra grand-angle de 48 MP lui aussi, et un téléobjectif de 12 MP avec zoom optique 5x. A l’avant, le smartphone dispose d’un capteur de 12 MP avec stabilisateur optique.