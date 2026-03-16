Honor 400 : avec 54% de réduction, cet excellent photophone avec capteur 200 MP devient accessible !

À l’occasion de l’anniversaire d’AliExpress, le géant chinois vous permet de vous offrir un smartphone récent avec une fiche de caractéristiques très intéressantes à moitié prix. Avec un prix sous la barre des 230 euros en promotion, le Honor 400 est une affaire à ne pas manquer.

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Ce mois-ci, le site AliExpress fête son seizième anniversaire. Et pour fêter ça, le site de vente en ligne a dévoilé une impressionnante liste de codes promo. Cerise sur le gâteau, ces codes sont cumulables avec les promotions déjà en cours. C’est donc le meilleur moment pour profiter de baisses de prix record sur de nombreux produits high-tech.

Pour rappel, voici les codes disponibles :

3€ de remise dès 15€ d'achat : FRASPHD03

5€ de remise dès 30€ d'achat : FRASPHD05

7€ de remise dès 49€ d'achat : FRASPHD07

11€ de remise dès 79€ d'achat : FRASPHD11

20€ de remise dès 139€ d'achat : FRASPHD20

30€ de remise dès 209€ d'achat : FRASPHD30

45€ de remise dès 319€ d'achat : FRASPHD45

60€ de remise dès 429€ d'achat : FRASPHD60

70€ de remise dès 509€ d'achat : FRASPHD70

Le Honor 400, dans sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage passe ainsi à petit prix. Normalement en vente pour 499 euros, il est actuellement affiché à 279,47 euros. Mais ça n'est pas tout ! Avec le code FRASPHD30, il chute à seulement 249,47 euros. En sélectionnant PayPal comme moyen de paiement, vous bénéficiez d'une réduction supplémentaire de 20 €.

Au final, le Honor 400 vous revient ainsi à 229 €, ce qui correspond à une réduction de 54%. Pour un modèle sorti il y a moins d’un an, c’est très généreux.

Honor 400 à 249,47 € seulement Au lieu de 499 € avec le code FRASPHD30 et en payant par PayPal Aliexpress 249€ Voir l'offre

Honor 400 : Caméra Ultra HD et fonctionnalités IA avancées pour moins de 250 €

Bien souvent, les smartphones à moins de 250 euros doivent faire des sacrifices sur leur fiche technique pour atteindre ce prix mini. Mais ce n’est pas le cas du Honor 400. Au contraire, c’est un smartphone équilibré qui offre de nombreux atouts. On peut commencer par son processeur, le puissant Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 associé à 8 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go.

Côté écran, on profite d’une dalle de 6,55 pouces qui utilise la technologie AMOLED, avec une définition de 2736 x 1264 pixels, une luminosité maximum de 5000 nits et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Vous en voulez encore ? le Honor 400 est équipé d’une caméra Ultra HD de 200 MP, ainsi que d’un objectif ultra grand angle et macro de 12 MP et que d’un capteur selfie de 50 MP. Boostée par l’IA, cette configuration vous permet d’obtenir des résultats impressionnants dans un smartphone si abordable.

Pour finir, vous disposez d’une batterie de 5300 mAh qui vous permet de tenir facilement pendant toute une journée. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test du Honor 400.