Veiller sur vos proches et votre maison devient plus facile : Samsung booste Now Brief avec les données de SmartThings

Jusqu’ici, les sources d’informations de Now Brief étaient un peu limitées. On sentait que Samsung n’avait pas exploité tout le potentiel de sa fonction de briefing quotidien personnalisé. L’entreprise passe désormais à la vitesse supérieure en l’intégrant à SmartThings, son système de maison connectée.

Lancé avec One UI 7, Now Brief a fait ses premiers pas sur les Samsung Galaxy S25. Il s’agit d’une fonctionnalité qui résume votre quotidien en vous fournissant des informations contextuelles, comme la météo, les rappels ou encore les événements du Calendrier. On vous informait récemment que la firme sud-coréenne pourrait bientôt y intégrer des prévisions météo hebdomadaires avec One UI 9.

Mais il semble que Samsung ait de plus grandes ambitions pour sa fonctionnalité que de simplement vous faire oublier votre application météo. En effet, l’entreprise a annoncé le 16 avril sur son blog officiel Samsung Newsroom que son système de maison connectée, SmartThings, est désormais une nouvelle source d’informations pour Now Brief. Et ce n’est pas tout.

Samsung intègre Now Brief à l’écosystème SmartThings

SmartThings, la solution de domotique maison de Samsung, prend désormais en charge la fonctionnalité Now Brief. Cela signifie que cette dernière intègre les informations utiles issues des appareils connectés à SmartThings. Cela couvre différents domaines, comme la sécurité domestique, le soin de la famille et des animaux. Now Brief affichera aussi des rapports sur l’énergie et le sommeil.

Pour optimiser l’expérience, Samsung prévoit d’étendre progressivement l’accessibilité de ce service à davantage d’appareils, à savoir les téléviseurs de 2024 et ultérieurs, ainsi que les réfrigérateurs Family Hub de 2021 et ultérieurs. Le déploiement ne nécessitera aucune manipulation de l’utilisateur : si Now Brief est configuré, alors la fonctionnalité s’activera automatiquement dès qu’il s’approchera de la TV ou du frigo.

En renforçant ainsi l’interopérabilité au sein de son écosystème, Samsung permet aux utilisateurs de rester informés sur l’état de leurs appareils intelligents (verrous, capteurs, caméras, aspirateurs) et de garder un œil sur leurs proches s’ils sont aidants et leurs animaux.

Cette nouveauté s’inscrit dans le renforcement du service Family Care, qui connecte SmartThings à une gamme d’appareils permettant de veiller sur des parents âgés par exemple – à condition que les bénéficiaires aient donné leur autorisation. Par exemple, l’entreprise lance une nouvelle fonction baptisée Care on Call qui fournit à l’aidant des informations pertinentes avant un appel de contrôle. Il est également possible désormais d’utiliser le robot aspirateur Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra pour vérifier que tout va bien après une période d’inactivité. À voir si ces fonctions seront accessibles en France, Samsung précisant que leur disponibilité peut « varier selon les régions et les modèles ».