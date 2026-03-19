Xiaomi lance une nouvelle serrure connectée, compatible avec 9 modes de déverrouillage

La Xiaomi G100 est un nouveau modèle de serrure de porte connectée haut de gamme. Elle se distingue par la prise en charge de 9 modes de déverrouillage différents.

La serrure connectée Xiaomi G100 s'apprête à arriver sur le marché. Le produit a été repéré sur le site commerçant chinois Youpin, mais n'a pas encore été annoncé officiellement par la marque. La page produit nous dit toutefois tout ce qu'on a besoin de savoir à propos de cet appareil, alors que Xiaomi poursuit ses efforts pour s'imposer sur le marché de la domotique et des objets connectés.

Comme les autres dispositifs de ce type, la serrure connectée Xiaomi G100 permet d'ouvrir la porte de son domicile sans clé physique en toute sécurité. La particularité de ce modèle est qu'il offre jusqu'à 9 options de déverrouillage, couvrant tous les besoins possibles. On retrouve ainsi un lecteur d'empreintes digitales, dont le taux de reconnaissance est annoncé à 99,29 %, ainsi qu'un lecteur NFC pour ouvrir la porte avec son smartphone, sa smartwatch ou une carte compatible.

La Xiaomi G100 est une serrure connectée premium

La Xiaomi G100 supporte aussi le déverrouillage à distance via Bluetooth depuis l'application par smartphone, ou encore un clavier pour entrer manuellement un code de sécurité, qui peut être permanent pour les membres de la famille ou temporaire pour les invités. Une clé physique de secours est fournie avec la serrure en cas de problème.

La Xiaomi G100 est compatible avec l'environnement logiciel HyperOS du constructeur, laissant présager des interactions transparentes avec les autres appareils de la marque. L'application mobile dédiée permet aux utilisateurs de gérer la serrure à distance et de recevoir des alertes en cas de porte restée ouverte ou de tentative d'effraction. Quatre piles AA sont nécessaires pour le fonctionnement de la serrure. Un changement de piles est à prévoir environ tous les 12 mois, tandis qu'un port USB-C peut servir de source d'alimentation secondaire en cas d'urgence.

La serrure connectée Xiaomi G100 sera bientôt disponible en Chine, au prix de 1 099 yuans (139 euros). Elle est donc plus chère que le modèle de serrure connectée Xiaomi déjà disponible chez nous, qui coûte justement 139 euros, mais avec la TVA et les frais d'import pris en compte. La G100 est plus évoluée, mais on ne sait pas si et quand elle sera disponible en France.