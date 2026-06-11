Les cartes-cadeaux Steam en magasin, c’est terminé : Valve y met fin

Valve a pris la décision d'arrêter la commercialisation des cartes-cadeaux Steam physiques. Pourquoi l'entreprise en arrive-t-elle là ? L'explication est simple, bien qu'affligeante.

C'est la fin d'une aventure de 14 ans. En 2012, les cartes-cadeaux Steam prenaient place dans nos magasins, aux côtés de celles d'autres enseignes. Idéal pour faire plaisir à un joueur ou une joueuse sans risquer de lui offrir un jeu qu'il/elle possède déjà, ou qui ne lui plaira pas.

Si vous comptiez vous en procurez une, n'attendez pas trop longtemps. Celles que vous voyez actuellement en rayons sont les dernières. Valve annonce en effet l'arrêt de la commercialisation des cartes-cadeaux Steam physiques.

Pourquoi Valve cesse de vendre des cartes-cadeaux Steam physiques

La réponse tient en un mot : arnaque. Les cartes-cadeaux Steam, comme celles de Google Play, entre autres, sont souvent utilisées par les escrocs. L'un d'eux vous appelle en se faisant passer pour un organisme demandant de l'argent (les impôts par exemple). Pour vous “arranger”, la personne au bout du fil consent à vous laisser payer via l'achat d'une carte-cadeau physique. Sitôt que vous donnez son code, l'arnaqueur raccroche et s'en sert immédiatement. Valve explique avoir tout fait pour lutter contre le phénomène, en vain.

“À mesure que nous avons mis en place de plus en plus de restrictions, les escrocs se sont adaptés. Ils continuent de nuire aux clients de Steam et à d'autres personnes qui ne se doutent de rien. Nous avons donc pris la décision difficile de mettre fin au programme des cartes-cadeaux Steam dans les magasins physiques“.

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Les cartes ne vont pas disparaître du jour au lendemain cela dit : “À mesure que les cartes-cadeaux Steam seront en rupture de stock chez les détaillants, nous ne les réapprovisionnerons pas. Nous prévoyons que tous les détaillants seront en rupture de stock d'ici la fin de l'année 2026“.

Seule alternative passé ce délai : les cartes-cadeaux Steam numériques. Contrairement à leur pendant physique, elles sont liées à un compte Steam, qu'elles soient utilisées directement ou pour offrir à quelqu'un. L'acheteur et son moyen de paiement étant identifiés, la fraude est plus difficile.