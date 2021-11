Une voiture sur cinq vendues en Europe est électrique grâce à Volkswagen et Tesla

Une voiture sur cinq vendues en Europe est électrique. Voilà le chiffre phare à retenir du dernier European Electric Car Report publié par l'analyste allemand Matthias Schmidt. Sans surprise, la popularité de la Tesla Model 3 sur le Vieux Continent n'est pas étranger à ce succès.

Une voiture sur cinq vendues en Europe est électrique. C'est le constat de l'analyste allemand Matthias Schmidt dans sa dernière étude European Electric Car Rapport. Selon ses données, pas moins de 780 000 voitures électriques ont trouvé preneur rien que durant les neuf premiers mois de l'année 2021, soit une augmentation de l'ordre de 92% sur la même période en 2020.

Plus impressionnant encore, les véhicules hybrides rechargeables ont connu aussi une croissance sans précédent : les ventes ont plus que doublé sur cette même période (de l'ordre de 120%) en enregistrant 762 000 unités vendues. De fait et si l'on additionne ces données, les véhicules électriques (toute motorisation confondue) ont atteint 1,54 millions de ventes, soit 18,7 % du marché des voitures neuves en Europe de l'Ouest. Une voiture sur cinq donc.

Pour l'analyste, ce chiffre ne va faire que grimper d'ici la fin d'année. Il parie d'ailleurs que la barre symbolique des deux millions de ventes va être facilement dépassée. “On note une très nette accélération depuis deux ans. Il y a deux ou trois ans , personne n'aurait parié sur de tels chiffres”, assure Flavien Neuvy, président de l'observatoire Cetelem, dans les colonnes de nos confrères des Échos.

Bonus à l'achat et multiplication de l'offre, voilà les raisons du succès

Comme le précise Mathias Schmidt, il y a plusieurs explications à ce succès. En premier lieu, la multiplication des offres des constructeurs. Il faut dire que tout le monde s'y met, que ce soit Volkswagen avec l'ID.3 et l'ID.4, Renault avec la ZOE évidemment, Cupra avec la Born ou encore Ford avec la Mustang Mach-E pour ne citer que ces modèles. Volkswagen est d'ailleurs devenu le numéro un européen, en vendant pas moins de 202 000 voitures électriques entre janvier et septembre 2021.

Sans surprise, la Tesla Model 3 reste toujours la voiture électrique la plus prisée sur le Vieux Continent, avec 99 000 exemplaires écoulés sur la même période. C'est simple, la Model 3 se vend mieux en Europe que la Renault Clio ou la Dacia Sandero, des voitures thermiques pourtant plus accessibles question prix que la berline électrique du constructeur californien.

Enfin, les nombreuses aides à l'achat décrétées dans plusieurs pays d'Europe ont évidemment motivé les acheteurs hésitants à passer le cap. En France et grâce au maintient du bonus à l'achat de 6000 € jusqu'en 2022, on enregistre pas moins de 107 000 véhicules électriques vendus durant les neufs derniers mois.