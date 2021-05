Volkswagen est le constructeur automobile ayant vendu le plus de véhicules électriques en Europe sur le mois d’avril. Une performance qu’il doit à l’ID.3 et l’ID.4, qui se placent chacune en tête du classement. Tesla reste néanmoins le leader du marché avec la Model 3 si l’on regarde les chiffres depuis le début de l’année.

Fleuron de l’automobile allemande, Volkswagen a effectué avec succès son virage vers l’électrique. En lançant l’ID.3, suivi par l’ID.4 en février dernier, le constructeur a su gagner le cœur des conducteurs jusqu’à maintenant largement dominé par Tesla. Les chiffres viennent le confirmer. En avril 2021, celui-ci a écoulé 7565 unités de la dernière-née de sa gamme électrique en Europe, ce qui est en fait le modèle la voiture la plus vendue sur ce marché. L’ID.3 n’est d’ailleurs pas très loin, puisqu’elle s’octroie la seconde place avec 5941 exemplaires immatriculés.

Ces chiffres font de Volkswagen le premier constructeur en Europe sur ce début d’année 2021 avec 11 % des parts de marché. Au second et troisième rang, on retrouve respectivement Mercedes (10,2 %) et BMW (9,6 %). Il n’y a pas photo, les Européens préfèrent les voitures européennes. Cela se confirme au cas par cas, puisque la Renault Zoé est la 3e voiture la plus vendue sur le continent avec 4 083 immatriculations au compteur. Même la Škoda Enyaq iV 80, à peine lancée, fait une entrée fracassante à la 11e place après avoir écoulé 2439 unités.

Où est Tesla dans le classement des ventes en Europe ?

Ce qui saute aux yeux dans ce classement du mois d’avril, c’est bien entendu l’absence de Tesla. Alors que la Model 3 se vend mieux que l’ID.3 en Allemagne depuis le début de l’année, cette performance ne se concrétise visiblement pas au niveau européen. La firme d’Elon Musk ne représente ainsi que 5,3 % des parts de marché en avril, ce qui la relègue à la 7e place.

Toutefois, Tesla conserve sa place de leader si l’on regarde les chiffres cumulés depuis janvier. La Model 3 s’est ainsi écoulée à 32 444 unités en quatre mois, contre 17 703 pour la Volkswagen ID.3. D’ici que le constructeur reprenne les livraisons, ce n’est probablement qu’une question de temps avant qu’il ne réapparaisse sur le podium.

Source : CleanTechnica et EVSales