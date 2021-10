Voiture électrique : le bonus de 6000 euros à l’achat prolongé jusqu’au 1er juillet 2022

Le bonus écologique de 6000 euros à l’achat d’un véhicule électrique neuf, qui devait subir une baisse de 1000 euros au premier janvier 2022, sera finalement maintenant jusqu’au premier juillet 2022.

Bruno Le Maire a annoncé hier sur BFMTV que le bonus écologique de 6000 euros à l’achat d’un véhicule sera finalement maintenant, alors qu’il aurait dû passer à 5000 euros à partir du 1er janvier 2022. Cela a été confirmé ce matin par Barbara Pompili ce matin sur France Info, le gouvernement a décidé de maintenir les 6000 euros jusqu’au 1er juillet 2022.

Ce n’est pas la première fois que le gouvernement repousse une baisse du bonus écologique. En effet, il avait été fixé à 7000 euros en juin 2020, et aurait dû passer à 6000 euros au 1er janvier 2021. Cependant, le gouvernement avait finalement repoussé l’échéance jusqu’au 1er juillet dernier.

Le gouvernement veut vous faire passer à l’électrique

Selon Barbara Pompili, « il faut que nous fassions évoluer nos habitudes pour ne plus dépendre des hausses immaîtrisables du pétrole ». En effet, les prix du carburant sont en forte hausse ces derniers mois, ce qui contraint beaucoup d’usagers de la route à limiter leurs déplacements. Vous pouvez d’ailleurs aller découvrir comment trouver les stations les moins chères autour de chez vous.

Pour rappel, le bonus écologique est applicable pour les particuliers à l’achat d’un véhicule léger électrique ou à hydrogène dont le prix est inférieur à 45 000 euros, et dont le taux de CO2 ne dépasse pas 20g/km. Au total, il s’élève à 27 % du prix du véhicule, mais est plafonné à 6000 euros. C’est pour cela que Tesla a récemment abaissé le prix de sa Model 3 à 43 800 euros, pour rester éligible. Le tarif final tombe ainsi 37 800 euros, mais il augmentera donc à 38 800 euros à partir du 1er juillet 2022.

Pour les véhicules d’entreprise, ce bonus est limité à 4000 euros, et tombe à 2000 euros pour les voitures à plus de 45 000 euros et à 1000 euros pour les hybrides rechargeables à moins de 50 000 euros. Depuis l’année dernière, le gouvernement a également mis en place un bonus écologique de 1000 euros pour les voitures électriques d’occasion.