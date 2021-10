Tesla vend 24 Model 3 par heure, bien plus que toutes les autres voitures électriques

Alors que la popularité des véhicules électriques monte en flèche, certains modèles se vendent beaucoup mieux que d’autres. Une liste des 10 voitures électriques qui se vendent le mieux a été publiée.

Une société nommée LeaseLoco a pris les données de vente moyenne des véhicules qui ont été le plus vendus chaque année puis calculé le ratio de livraisons par heure en fonction de la durée de leur présence sur le marché. On obtient ainsi un tableau qui reflète la vitesse de vente de chaque véhicule. Elle a ainsi établi une liste des dix voitures électriques les plus vendues dans le monde.

Sans surprise, c’est bien Tesla qui arrive en haut du classement avec sa Model 3. 645 000 unités ont été vendues depuis 2020, il s’agit donc de la première voiture électrique à avoir franchi le cap des 10 ventes par heure. C’est près de 17 fois plus vite que n'importe lequel des 10 autres modèles de la liste.

588 Model 3 par jour, bien plus que la concurrence

D’après les chiffres de LeaseLoco, Tesla vendrait aujourd’hui près de 24,5 Model 3 par jour, soit environ 588 par jour. Elle dépasse largement la seconde voiture la plus vendue, la Hongguangg Mini EV de Wuling, qui s’écoulerait en moyenne à 14,4 véhicules par heure. En troisième place, on retrouve également une autre voiture de Tesla, son SUV compact Model Y. Elle n'est pas loin devant la voiture chinoise, avec 11,4 unités vendues par heure.

Le succès de la Model 3 peut être expliqué par son prix plus agressif que le reste des voitures du constructeur. Elle est devenue la première voiture électrique à se vendre à plus d'un million d'unités dans le monde en juin 2021. Et on s’attend à ce que sa popularité explose en 2021. Les ventes totales de Tesla ont grandement augmenté au troisième trimestre de l’année malgré la pénurie de puces.

En Allemagne, les ventes de la Tesla Model 3 sont également très élevées, et celle-ci dépasserait même les berlines allemandes concurrentes comme la BMW Series 3, l’Audi A4 ou encore la Mercedes Class C. En France, la berline de Tesla rencontre également un franc succès, puisqu’elle est récemment devenue le véhicule électrique le plus vendu dans notre pays.