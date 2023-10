Voitures autonomes : Cruise arrête tout après plusieurs accidents

Cruise, la filiale de General Motors spécialisée dans les voitures autonomes, vient d'annoncer l'arrêt immédiat de toutes ses opérations aux Etats-Unis. Déjà impliquée dans plusieurs accidents de la route, cette décision survient après la suspension de la licence de la compagnie en Californie.

Clap de fin (temporaire) pour les voitures autonomes de la société Cruise. Depuis plusieurs mois, la filiale de General Motors menaient des tests à grandeur nature dans les rues de San Francisco, non sans avoir causé de nombreux dégâts.

En effet, les véhicules sans conducteur de la compagnie ont été impliqués à plusieurs reprises dans des accidents de la route, dont certains gravissimes. En avril 2023, ces taxis autonomes ont provoqué des embouteillages monstres dans la cité californienne à cause du brouillard. Un peu plus tard, une voiture sans chauffeur a gêné l'arrivée des secours après une fusillade… Au total, les voitures autonomes des sociétés Cruise et Waymo (Google) auraient causé des milliers d'incidents d'après la ville de San Francisco.

La Californie retire la licence à Cruise

Finalement, l'Etat californien a mis fin au carnage cette semaine en retirant la licence d'exploitation de l'entreprise. Cette décision fait suite à de fausses déclarations de la part de l'entreprise dans le cadre d'une enquête sur un accident. Voici les faits : une femme a été percutée de plein fouet par un chauffard alors qu'elle empruntait un passage piéton. Le choc a repoussé la victime sur la chaussée, qui s'est retrouvée dans la trajectoire d'un taxi autonome Cruise.

La voiture a automatiquement freiné, mais trop tard. La piétonne a fini coincée sous les roues. Après l'activation du mode Post-accident, la voiture s'est rangée automatiquement vers le bas côté… en traînant la victime sur 6 mètres à une vitesse de 11 km/h. Ce qui a fatalement aggravé ses blessures (la victime a été admise à l'hôpital dans un état critique). Si le taxi autonome n'est pas responsable de l'accident en soi, le département californien des véhicules motorisés (DMV) a reproché à Cruise d'avoir menti sur le comportement de la voiture. En effet, dans les enquêtes post-accident, Cruise a choisi volontairement de ne pas partager les vidéos enregistrées par les caméras du véhicule lors de l'activation du mode Post-accident.`

Cruise suspend ses opérations jusqu'à nouvel ordre aux USA

Voilà ce qui a valu à Cruise la perte de sa licence. Fatalement, la société a choisi ce jeudi 26 octobre 2023 de suspendre l'intégralité de ses opérations aux Etats-Unis jusqu'à nouvel ordre. “Le plus important pour nous à l'heure actuelle est de prendre des mesures pour rétablir la confiance du public. Cela implique notamment de jeter un regard attentif sur nous-mêmes et sur la façon dont nous travaillons chez Cruise, même si cela signifie faire des choses inconfortables ou difficiles”, a écrit la société sur X.

Elle poursuit : “Nous avons décidé de suspendre de manière proactive les opérations sans conducteur de toutes nos flottes pendant que nous prenons le temps d'examiner nos processus, nos systèmes et nos outils, et de réfléchir à la manière dont nous pouvons mieux fonctionner de façon à nous assurer de la confiance du public”. Le DMV est formel : Cruise ne retrouvera pas sa licence tant que l'entreprise n'aura pas rempli les conditions requises à la satisfaction des autorités.