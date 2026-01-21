Une tempête solaire d’une rare violence frappe la Terre en ce moment même

Une tempête solaire d’une intensité exceptionnelle frappe actuellement la Terre. Le phénomène perturbe l’espace et inquiète les autorités. Il pourrait durer plusieurs jours.

Depuis plusieurs mois, le Soleil montre une activité croissante. En octobre dernier, plusieurs éruptions ont généré des aurores boréales visibles jusqu’en France. Le 28 octobre, une photo du Soleil prise par la NASA montrait un visage souriant formé par des zones actives, juste avant une tempête. Ces événements marquent un retour remarqué du cycle solaire actif.

Aujourd’hui, la situation est bien plus sérieuse. Une tempête solaire d’une ampleur rare frappe notre planète. Il s’agit d’un événement de type S4 sur l’échelle des tempêtes de radiation, qui en compte cinq. Ce dernier n’avait plus été atteint depuis octobre 2003. Ces tempêtes projettent un flux de particules chargées à très grande vitesse vers la Terre. Il peut perturber les systèmes électroniques, les vols aériens et les opérations en orbite.

An S4 severe solar radiation storm is now in progress – this is the largest solar radiation storm in over 20 years. The last time S4 levels were observed was in October, 2003. Potential effects are mainly limited to space launch, aviation, and satellite operations. pic.twitter.com/kCjHj4XYzB — NOAA Space Weather Prediction Center (@NWSSWPC) January 19, 2026

“Une tempête solaire de radiations de niveau S4 est en cours – il s’agit de la plus intense depuis plus de 20 ans. La dernière tempête de ce niveau remonte à octobre 2003. Les effets potentiels concernent principalement les lancements spatiaux, l’aviation et les opérations satellites.”

La plus forte tempête solaire depuis 2003 expose la Terre à des risques multiples

D’après le Space Weather Prediction Center (SWPC), cette tempête solaire a été déclenchée par une émission massive de particules solaires le 20 janvier 2026. Celles-ci sont arrivées rapidement jusqu’à notre atmosphère, et ont augmenté les niveaux de radiation. Les astronautes présents dans la Station spatiale internationale doivent rester dans les zones les mieux protégées. Les compagnies aériennes surveillent aussi les vols passant par les pôles, où l’exposition est plus importante.

En parallèle, une tempête géomagnétique a également touché la Terre. Ce phénomène est causé par une éjection de plasma, qui perturbe le champ magnétique terrestre. Il a provoqué des aurores visibles jusqu’en Allemagne et dans le sud des États-Unis. Le Soleil traverse actuellement une phase de son cycle appelée « maximum solaire », où les éruptions sont plus fréquentes. De nouvelles tempêtes pourraient survenir dans les prochains jours, avec des effets sur les satellites, les télécommunications et les réseaux électriques.