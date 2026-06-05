Ne jetez pas vos vieilles cartouches Nintendo 64 : cette nouvelle console d’émulation va (très) bientôt les faire revivre

Amateurs de rétrogaming, vous allez pouvoir ressortir vos vieilles cartouches Nintendo 64 du placard : ModRetro vient de dévoiler la date de sortie de sa console d’émulation N64, la M64. Prix, jeux compatibles, accessoires… On vous dit tout ce qu’il y a à savoir.

La Nintendo 64 est l’une des consoles emblématiques de Big N, qui a marqué toute une génération de joueurs. Mais la console ayant été commercialisée en 1996, il devient difficile de profiter pleinement de son catalogue de classiques parvenu à passer l’épreuve du temps directement dessus. C’est là que les émulateurs interviennent. Et si vous n’êtes pas à l’aise avec l’émulation sur smartphones Android, sachez qu’une nouvelle console d’émulation Nintendo 64 compatible avec les cartouches d’origine a enfin une date de sortie.

Cette console, c’est la M64 de ModRetro. Elle repose sur l’architecture FPGA qui mise sur la précision de l’émulation et elle allie design rétro et fonctionnalités modernes : à l’instar de la Nintendo 64, quatre ports de manettes figurent sur le devant de la console, qui prend également en charge l’USB-C et les cartes micro-SD. Date de sortie, prix, titres compatibles, jeux de lancement… On fait le point.

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Voici ce qu’il faut savoir sur le ModRetro M64, la nouvelle console d’émulation Nintendo 64

Trêve de suspense : la ModRetro M64 sera disponible à partir du 28 juillet 2026. Elle se décline en quatre coloris : blanc, violet, vert et rouge. Pour l’avoir entre ses mains, il faudra débourser 229 $ – à moins que vous ne figuriez parmi les premiers acheteurs, ModRetro mettant en place une offre de lancement à 199 $ (soit 30 $ de remise).

La M64 bénéficiera de quatre titres de lancement, à savoir Xeno Crisis, Buck Bumble, Extreme-G Turbo Fusion et Xibalba 64. Dès le 28 juillet, ils seront eux aussi disponibles sur le site de ModRetro. Mais tous ne seront pas vendus au même prix, selon le site Retro Dodo.

Quant à la liste des jeux compatibles, l’entreprise en a dressé une : elle recense 292 titres au total et indique si des bugs (mineurs comme majeurs) sont présents en détaillant lesquels. Par exemple, Cruis’n World a des bugs en mode multijoueur (bug mineur), Chameleon Twist premier du nom enregistre d’occasionnels plantages (bug majeur), mais son successeur ne déclare aucun dysfonctionnement. Au total, ce sont plus de 240 jeux qui ne présentent aucun bug.

Enfin, une manette officielle, la bien nommée – étant donné sa forme – ModRetro Trident, accompagnera la sortie et sera proposée au prix de 89,99 $. Elle aussi arbore un look rétro, tout en possédant des fonctionnalités modernes, comme la technologie TMR pour son joystick ou encore la prise en charge du Bluetooth lui permettant de se connecter à d’autres appareils.