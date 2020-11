Un Youtubeur a eu la malchance de voir sa PS5 ne plus fonctionner après quelques jours, la fin du partenariat entre Verizon et Disney+ pourrait faire perdre 9 millions d'utilisateurs à la plateforme, Micron présente une innovation qui va révolutionner le monde des SSD… Voici le récap de la semaine !

Difficile d'être de faire partie des premiers à expérimenter une panne sur une technologie attendue depuis plusieurs mois. C'est ce qu'a dû traverser Jeremy Penter, lorsqu'il a vu sa PS5 ne plus fonctionner après quelques jours. Les utilisateurs d'Android et Disney+ sont eux aussi au bord d'un changement sans précédent, tandis que les uns ne pourront plus accéder à un tiers des sites web et l'autre pourrait perdre 9 millions d'abonnés. Samsung, quant à lui, essuie les foudres de ses utilisateurs à cause de problèmes d'écran survenus après la mise à jour vers Android 10. Fort heureusement, le monde de la tech n'a pas dit son dernier mot : Micron a révélé son tout nouveau SSD 176 couches, qui promet de faire chuter le prix du gigaoctet dans l'année à venir.

Une PS5 morte après quelques jours d'utilisation

“À ce stade ma PS5 est 100% morte. J'ai eu les mêmes problèmes de reconstruction du stockage que d'autres ont mentionné, mais dans mon cas, ça a empiré au point de voir s'afficher des erreurs et que des problèmes de réseau et de démarrage surviennent”, a raconté Jeremy Penter, un Youtubeur ayant reçu la PS5 en avance. Ni lui ni Sony n'ont pour l'heure trouvé la raison de cette mort prématurée. Seul indice : la console était connectée à du stockage externe via USB. Pas de panique néanmoins : il s'agit probablement d'un cas isolé, comme on en retrouve parfois au lancement d'un nouveau produit high-tech. Espérons que Jeremy a depuis pu remettre la main sur une console.

En 2021, quasiment un tiers des sites web seront inaccessibles par des millions de smartphones Android

Si, d'ici l'année prochaine, votre smartphone possède toujours une version d'Android antérieure à Nougat 7.1.1, il sera incapable d'afficher 30% des sites web. En cause : la fin du partenariat entre la société Let's Encrypt et l'autorité de certification IdenTrust. En effet, les deux entités collaborent depuis des années depuis qu'ils ont co-signés DST Root X3, le certificat le plus répandu du web, qui permet de naviguer en toute sécurité sur les sites HTTPS. Or, chacune ont depuis développé leur propre certificat : le 1er septembre 2021, leur partenariat prendra fin. ISRG Root X1, le dernier certificat de Let's Encrypt, est installé sur tous les navigateurs et versions du système d'exploitation depuis Nougat 7.1.1, ce qui explique la nécessité d'installer une mise à jour si vous ne l'avez pas fait depuis 2016. C'est le cas de 33,8% des smartphones Android dans le monde, un véritable paradis pour les hackers. Seule solution si la mise à jour ne vous convient pas : utiliser Firefox. En effet, le navigateur est le seul à ne pas utiliser les certificats installés d'office sur les smartphones, mais une liste qui lui est propre et dont fait partie ISRG Root X1.

Disney+ pourrait perdre 9 millions d'utilisateurs

Au lancement de Disney+ le 12 novembre 2019, l'opérateur américain Verizon s'était associé à la plateforme de streaming afin de proposer à ses abonnés “Un an de Disney+ chez nous”. Une offre qui a rencontré un fort succès, puisque sur les 73 millions d'utilisateurs du service, 9 millions se sont inscrits en bénéficiant de l'année gratuite. Autant d'utilisateurs donc, qui ont dû choisir le 12 novembre dernier, date de la fin de validité de l'offre, entre payer 6,99€/mois (ou 69,99€/an) et quitter la plateforme. Ces derniers peuvent encore se rabattre sur Xbox Game Pass, qui offre à ses abonnés un mois de Disney+.

La mise à jour des Galaxy S9, S9+, S10 et S20+ cause des problèmes d'écran

“Lorsque j’ai effectué une mise à jour en août 2020 de mon Samsung Galaxy S9, il semblerait que l’écran soit devenu ‘jaunâtre‘, délavé ou décoloré” , a témoigné cette semaine un de nos lecteurs à propos de son smartphone. Et il n'est pas le seul : 2000 membres d'un groupe Telegram partagent quotidiennement des signalements similaires. Le problème ne semble pas cantonné au Galaxy S9, puisque les S9+, S10 et S20+ sont aussi concernés. La mise à jour vers Android 10 est dans le viseur des utilisateurs mécontents, puisque pour la plupart le problème s'est déclaré une fois celle-ci installée. Patchs de Samsung, nettoyage du cache, restauration aux paramètres d'usine… Rien n'y fait, les bugs d'écrans persistent. Ce ne serait pas la première fois que le software de la firme coréenne serait en cause : cet été déjà, l’écran du Galaxy Note 20 Ultra et Tab S7 viraient au vert à cause d’un bug. Alors que Samsung n'a pas encore fait de déclaration à ce sujet, certains soupçonnent désormais un problème de surchauffe qui aurait endommagé la dalle AMOLED.

L'effondrement des prix de la mémoire signe la fin des disques durs

À une époque où l'avantage des disques durs sur les SSD est déjà de moins en moins évident, Micron enfonce le clou en présentant sa dernière innovation : un SSD avec 176 couches de données, pulvérisant ainsi le record de 112 couches détenu par Western Digital. De quoi augmenter la capacité de stockage de moitié sur la même surface, mais aussi d'atteindre une vitesse de transfert des données de 1,6 gigabit par seconde. Serveurs, ordinateurs, smartphones, consoles de jeux… De nombreux systèmes pourront bénéficier de cette avancée qui promet de faire chuter le prix du gigaoctet. Dès l'année prochaine, on peut donc s'attendre à révision des tarifs des SSD utilisant une technologie antérieure.

Nos tests de la semaine

Cette semaine, la Galaxy Tab S7+ impressionne et le Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 rassure. La tablette de Samsung bénéficie d'un design soigné et d'un écran AMOLED impeccable, idéal pour profiter pleinement de son incroyable puissance. On regrette néanmoins son chargeur 15 W, qui met quasiment 3 heures à recharger la batterie, alors que l'appareil est compatible avec les chargeurs 45 W. Il faudra compter 949 euros pour le modèle 128 Go, 1029 euros pour 256 Go et 1199 euros pour le modèle 5G (256 Go). Le scooter de Xiaomi, lui, confirme l'expertise du constructeur en la matière. Tenue de route impeccable, freinage efficace, qualité de fabrication au top : l'article a peu de choses à se reprocher, si ce n'est peut-être son poids excessif et sa disposition encombrante une fois pliée. Prix officiel : 499 €.