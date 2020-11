Les joueurs allemands pourraient bien recevoir leur PS5 plus tôt que tout le monde, des utilisateurs de Private Internet Access sont attaqués en justice par une société de production, Tesla perd sa place de leader sur le marché européen… Voici le récap' des actus à ne pas manquer de la semaine !

À l'approche de la sortie des consoles next gen, la moindre info est bonne à prendre. Forcément, quand un détaillant allemand annonce à ses clients ayant précommandé la PS5 que celle-ci sera livrée une semaine en avance, il y a de quoi sauter de joie. Pas certain que les utilisateurs de Private Access Internet ait eu la même réaction lorsqu'ils ont reçu la plainte Fallen Productions pour avoir téléchargé illégalement leur film. Quant à Tesla, elle laisse finalement sa première place sur le marché européen à Volkswagen, après des années de règne. Dans le reste de l'actu : le Pixel 5 n'impressionne pas par ses photos et la prochaine version d'EMUI démarre ses tests sur les Huawei P30 et P30 Pro.

La PS5 livrée plus tôt que prévu ?

La date de sortie de la PS5 se rapproche petit à petit, et l'incertitude règne au sein des joueurs. En effet, des centaines de précommandes ont été annulées et le reconfinement sème le doute quant au retrait des précommandes en magasin. En Allemagne, il semblerait que la situation soit différente : le détaillant allemand Media Markt a envoyé cette semaine un mail à ses clients ayant commandé la console leur annonçant que celle-ci sera expédiée le 12 novembre, soit une semaine avant la date officielle donnée par Sony. Cette information n'ayant pas été confirmée par la firme, difficile donc de prévoir si la PS5 sera bel et bien remise en avance à ses futurs propriétaires. Du côté de la France, on sait simplement que le lancement de la console ne sera pas reporté à cause du coronavirus.

Une action en justice lancée contre des utilisateurs de VPN

Cette semaine, 17 utilisateurs du VPN Private Internet Access ont reçu une plainte de la part de Fallen production, société de production à l'origine de « La Chute du Président ». Cette dernière leur reproche d'avoir téléchargé des fichiers pirates du film sur YTS. La plateforme a été contrainte de fournir l'adresse de courriel électronique et l'adresse IP de ses utilisateurs aux ayants droit. Fallen Production est cependant dans l'impasse à l'heure actuelle :“Notre réponse restera la même : PIA n’enregistre pas l’activité des utilisateurs VPN” a annoncé l'entreprise. Résultat : impossible pour la société de retrouver les noms des pirates. Loin de lâcher l'affaire, celle-ci a déclaré que toute personne utilisant un VPN est “consciente de [son] activité illégale”.

Tesla perd sa place de leader sur le marché européen

Première des ventes en Europe sur les véhicules 100% électriques depuis des années, Tesla a fini par laisser sa place à Volkswagen, qui a vendu 87 000 véhicules sur le continent. La firme enregistre désormais 13,5% de parts de marché, contre 33,8% l'année dernière. Bien que cette chute peut paraître impressionnante, elle s'explique par l'arrivée massive sur le marché de constructeurs historiques, tels que Renault/Nissan, PSA, Mercedes, et le nouveau leader européen. Le domaine a tout de même de belles perspectives d'avenir, grâce aux pays européens qui souhaitent que leur parc automobile transite rapidement vers le tout électrique.La Grande-Bretagne pourrait notamment interdire la vente de voitures thermiques dès 2030.

La version bêta d'EMUI 11 déployée sur les Huawei P30 et P30 Pro

La dernière version de EMUI, finalement basée sur Android 11, s'est vue attribuée de nouvelles fonctionnalités dont certains utilisateurs de Huawei P30 et P30 Pro peuvent d'ores et déjà profiter. Parmi celles-ci, on trouve notamment un mode multifenêtre, qui permet d'ouvrir des applications dans une fenêtre flottante afin d'effectuer plusieurs tâches à la fois. Le bloc-notes s'est quant à lui doté d'une fonction synchronisation entre les appareils, et donne désormais la possibilité d'extraire du texte de photos et de documents. Le constructeur chinois a également ajouté de nouveaux effets d'animation et la possibilité de traduire directement un texte sélectionné. Enfin, dernières nouveautés : les pop-ups gérant les permissions des applications et les appels et messages entrants affichés uniquement sur le téléphone lorsque son écran est diffusé sur un appareil tiers.

Le mode photo du Pixel 5 déçoit DxOMark

La série des Pixel avait jusque-là habitué ses utilisateurs à des modes photo très performants, bien que le Pixel 4 s'avérait déjà moins bon que le Galaxy S10+ et le OnePlus 7 Pro d'après DxOMark. C'est ce même laboratoire de tests qui place cette année le Pixel 5 à la 15e place du classement dans ce domaine, avec seulement 120 points attribués. Dans le détail, 129 points vont à la partie photographie, 49 points au zoom et 107 points à la vidéo. “Avec son matériel limité, le Pixel 5 se retrouve derrière d'autres smartphones plus performants sur des points comme l'effet bokeh, le zoom, la texture ou le bruit, où des capteurs et des objectifs supplémentaires sont utiles” explique DxO avant d'ajouter tout de même que “l'appareil photo principal fait de belles photos et atteint des scores proches des meilleurs du côté de l'exposition, de la couleur et de la mise au point automatique.” Malgré la stratégie de Google de faire du Pixel 5 un smartphone milieu de gamme pour rattraper les ventes décevantes de son prédécesseur, il “reste convaincant, grâce à sa puissance logicielle impressionnante” .

Nos tests de la semaine

Cette semaine, la rédaction a pu mettre la main sur les objets les plus attendus de cette fin d'année. La Fiat 500e, entièrement électrique, s'habille d'un design toujours aussi élégant et d'une conduite autonome correcte. Pour un prix démarrant à 24 500 euros, son coffre paraît cependant plutôt petit. La PS5, elle, a fait des émules avec ses temps de chargement inédits, ses performances incroyables à base de ray-tracing et de 4K/60 FPS et sa mannette très agréable en main. Seuls points faibles, son énorme châssis et son port USB A unique. Rendez-vous le 19 novembre pour 499 euros, ou 399 euros pour sa Digital Edition. Sa concurrente, la Xbox Series X, n'est pas en reste. Ses performances 4K et la rétrocompatibilité des jeux en font une adversaire coriace à la console de Sony. Cependant, le manque d'exclusivité sur sa plateforme à l'heure actuelle risque de peser sur ses ventes. Elle sera disponible dès le 10 novembre pour 499 euros. Enfin, les photos de l'iPhone 12 Pro nous ont impressionnés, tout autant que son design néo-rétro et l'interface de d'iOS 14. Mauvaise surprise néanmoins du côté de son autonomie, moins bonne que celle de l'iPhone 11 et 12 et l'absence d'adaptateur secteur, alors que le smartphone coûte tout de même 1100 euros.