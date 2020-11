Samsung Galaxy S9, S9+, S10, S20+ : de nombreux utilisateurs se plaignent d’un problème d’écran à cause d’une mise à jour

De nombreux utilisateurs d'un Galaxy S9, S9+, S10 ou S20+ rencontrent un problème avec l'écran tactile de leur smartphone Samsung. Vidéos et photos à l'appui, des témoignages affirment notamment que la dalle AMOLED clignote, devient jaune ou affiche des bandes noires et blanches. Sur les forums officiels de la marque, ils pointent du doigt une mise à jour.

Depuis plusieurs mois, les utilisateurs d'un Galaxy S9, Galaxy S9+, Galaxy S10 ou Galaxy S20+ ont remarqué des problèmes d'affichage intermittents. Nous avons d'ailleurs été contacté par un lecteur qui a remarqué des soucis d'écran sur son Galaxy S9. “Lorsque j’ai effectué une mise à jour en août 2020 de mon Samsung Galaxy S9, il semblerait que l’écran soit devenu ‘jaunâtre', délavé ou décoloré” témoigne le lecteur. Nous avons remarqué des problèmes similaires sur notre Galaxy S9+.

Sur les forums officiels de Samsung, les témoignages allant dans le même sens ne manquent pas. Un groupe Telegram dédié au problème, et comprenant près de 2000 membres, a même été ouvert. “Il y a parfois une sorte de filtre bleu-vert, comme quand on met le filtre bleu mais ce n'est pas la même teinte.Quand cela se passe, souvent mon écran finit par devenir noir, un peu clignotant, avec des bandes horizontales blanche et noire sur le haut” explique une utilisatrice. La plupart des témoignages proviennent de France, des Etats-Unis, de l’Inde et de la Malaisie.

“Quand mon téléphone est verrouillé, écran éteint, si je le déverrouille normalement (avec empreintes, Iris…) mon écran s'allume mais présente un bug d'affichage (ecran jaune)” avance un utilisateur d'un Note 9. Les bugs remarqués par les utilisateurs sont très variés. Pour certains, l'écran tactile AMOLED vire parfois au bleu-vert, au jaune, clignote, devient noir, clignote pendant quelques secondes ou affiche des lignes horizontales.

Des utilisateurs accusent une mise à jour déployée par Samsung

Les premiers témoignages sont apparus aux alentours du mois de février. Pour de nombreux usagers, les bugs de l'écran ont débuté juste après l'installation d'une mise à jour. Certains estiment que c'est la mise à jour vers Android 10 qui a provoqué les dysfonctionnements de l'écran. “Depuis la mise à jour vers Android 10 (MAJ fait depuis un mois ou deux) j'ai constaté que mon écran bug” souligne un internaute. Après enquête sur les forums, il semble plutôt que les premiers témoignages se sont multipliés après la mise à jour de mars 2020.

Par le passé, un problème de software a déjà poussé les écrans de certains appareils Samsung, Note 20 Ultra et Tab S7, à virer au vert. Il n'est donc pas impossible que le soucis soit la conséquence d'une mise à jour. Ce problème d'écran vert n'est pas réservé aux smartphones conçus par Samsung. De nombreux flagships sortis au cours des dernières années ont rencontré une défaillance du même ordre. C'est notamment le cas des iPhone 11 suite à un bug de déverrouillage, des OnePlus 8 Pro, des Pixel 4 ou encore des Mate 20 Pro.

Malgré les mises à jour et les patchs déployés par Samsung, les bugs d'écran apparaissent toujours par intermittence. Pour corriger le problème, ils sont nombreux à avoir réinitialisé leur smartphone, vider le cache ou restauré celui-ci aux réglages d'usine. Sans succès. Pour éviter les défaillances quotidiennes, des internautes proposent plusieurs des solutions de contournement. Pour certains, laisser l'écran Always-On activé en permanence permet d'éviter les bugs. En effet, les problèmes rencontrés surviennent dans la plupart des cas juste après le déverrouillage du smartphone. Malheureusement, cette astuce ne fonctionne pas pour tous les usagers.

Plutôt un problème de surchauffe ?

Sur Reddit et sur Telegram, des utilisateurs commencent à suspecter un problème de surchauffe. Suite à un bug logiciel, certains smartphones se sont en effet mis à chauffer de façon anormale. Plusieurs utilisateurs estiment que la surchauffe a pu endommager la dalle AMOLED, provoquant des réactions anormales. “La cause a aussi été trouvée, une ‘surchauffe' aurait provoqué ce dommage irréversible sur l’écran, tout ça dès la fameuse mise à jour” avance l'utilisateur qui nous a contacté. Des soucis analogues sont déjà apparus sur des smartphones vendus par des constructeurs concurrents après une surchauffe. Cette piste n'est donc pas à exclure.

Ce n'est pas la première fois que des utilisateurs se plaignent d'un bug avec l'écran OLED des Galaxy S9. Quelques semaines seulement après la sortie, des usagers assuraient que l'écran n'affichait pas correctement. Á première vue, cette défaillance n'est pas liée aux problèmes rencontrés depuis quelques mois.

Pour l'heure, Samsung n'a pas encore réagi aux nombreux témoignages apparus sur ses forums. Heureusement, certains usagers sont parvenus à obtenir une unité de remplacement dans un centre agréé Samsung. D'autres acheteurs lésés affirment que la marque fait la sourde oreille à leurs doléances étant donné que la période de garantie est révolue. Avez-vous rencontré des soucis similaires avec votre smartphone ? On vous invite à partager votre témoignage dans les commentaires ci-dessous.