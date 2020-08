Galaxy Note 20 Ultra, Tab S7 : l’écran 120 Hz vire au vert à cause d’un bug

Les Galaxy Note 20 Ultra et les Galaxy Tab S7 sont victimes d’un bug. Comme c’était déjà le cas sur certains Galaxy S20 Ultra, l’écran 120 Hz de plusieurs unités est devenu vert. Il s’agirait visiblement d’un simple problème de software. Explications.

Comme le rapportent nos confrères de SamMobile, certains Galaxy Note 20 Ultra américains (avec Snapdragon 865+) et Galaxy Tab S7/S7+ souffrent d’un bug d’affichage. Sur Reddit, plusieurs témoignages affirment que l’écran 120 Hz est devenu verdâtre après quelques jours d’utilisation.

Dans la plupart des cas, la dalle vire au vert lorsque la luminosité est fixée sous un certain seuil. On remarquera que le bug concerne à la fois les dalles AMOLED (Note 20 Ultra) et les écrans LCD (Galaxy Tab S7 standard). Selon les témoignages, l’écran ne change de couleur que lorsque la fréquence de rafraîchissement est fixée sur 120 Hz.

Un bug logiciel déjà présent sur les Galaxy S20 Ultra

« Le 2/3 gauche de l’écran est verdâtre et le 1/3 droit est violet » explique un internaute sur Reddit. Chez d’autres, seules certaines parties de la dalle virent au vert. Plusieurs utilisateurs affirment avoir pu obtenir le remplacement de leur smartphone ou de leur tablette via leur revendeur.

Un bug similaire avait déjà été rapporté par les utilisateurs d’un Galaxy S20 Ultra il y a quelques mois. Ce problème d’écran vert n’est pas cantonné aux smartphones conçus par Samsung. De nombreux flagships sortis au cours des dernières années ont rencontré une défaillance analogue. C’est notamment le cas des iPhone 11 suite à un bug de déverrouillage, des OnePlus 8 Pro, des Pixel 4 ou encore des Mate 20 Pro.

Dans les cas des smartphones signés Samsung, il s’agirait d’un bug logiciel. Il y a quelques mois, Samsung avait corrigé le bug d’écran vert des Galaxy S20 Ultra en déployant une mise à jour, rappelle SamMobile. On peut donc s’attendre à ce que les Note 20 Ultra et les Galaxy Tab S7 reçoivent sous peu un correctif.

On peut donc s'attendre à ce que les Note 20 Ultra et les Galaxy Tab S7 reçoivent sous peu un correctif.

