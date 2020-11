SSD : le prix de la mémoire va s’effondrer en 2021, adieu les disques durs !

Micron a présenté une nouvelle technologie qui pourrait faire baisser drastiquement le prix du stockage au format SSD dès l’année 2021. Cela pourrait même rendre la mémoire flash moins chère à produire qu’un disque dur classique. Faut-il s’attendre à un remplacement de ces derniers à court terme ? Ce n’est pas impossible. Explications.

Jusqu’à encore très récemment, vous deviez choisir entre performance et capacité. Dans le premier cas, vous aviez un disque SSD très rapide, mais avec un espace de stockage réduit. Dans le second cas, vous disposiez d’un disque dur à plateaux classique avec un large espace de stockage pour tous les fichiers, mais avec une bande passante réduite.

Cette différenciation est cependant devenue moins nette avec les années. De nouvelles technologies ont récemment permis d’améliorer non seulement la rapidité des SSD, mais également d’augmenter leur capacité afin de concurrencer directement l’atout majeur des disques durs classiques. Ces technologies sont la finesse de gravure, mais aussi la gravure 3D.

Une bande passante qui monte à 1,6 gigabit par seconde

Cette semaine, Micron a présenté une innovation dans la structure 3D du SSD : celle-ci intègre 176 couches de données. Le précédent record du nombre de couches d’un SSD gravé en 3D est de 112 couches. Il est détenu par Western Digital. En passant à 176 couches, cela augmente de moitié de la capacité de stockage d’un disque SSD sur la même surface.

Cette innovation n’apporte pas qu’une augmentation potentielle du stockage d’un disque SSD. Cela améliore également la bande passante en lecture et en écriture. À en croire le communiqué de presse de Micron, cette technologie apporterait une vitesse de transfert des données pouvant monter jusqu’à 1,6 gigabit par seconde. Sans parler des gains énergétiques que cela va occasionner.

le prix du SSD va considérablement baisser

Ce sont là de vraies avancées qui adresseront des besoins aussi bien dans les serveurs, les ordinateurs, les smartphones et même les consoles de jeu, dont les dernières générations (PS5 et Xbox Series X) s’appuient sur des SSD pour offrir de belles performances de jeu.

Outre l’amélioration des performances et des capacités, il est clairement possible que cette nouvelle technologie de Micron amène à une baisse des prix dans les SSD. D'une part, le prix au gigaoctet sera moins élevé. Ensuite, les produits s’appuyant sur des technologies antérieures verront leur prix baisser. Et ce dès l’année prochaine. Une grande partie des SSD sur le marché ont été gravés en 3D en 64 ou 96 couches. Ces derniers sont vendus très cher. Il est évident que leur prix va baisser. Reste à savoir jusqu’où.