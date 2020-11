Xiaomi ne s’endort pas sur ses lauriers, ce n’est pas vraiment le genre de la maison et a présenté cet été trois nouvelles trottinettes : l’Essential que nous avons déjà testée, la 1S et la Pro 2 que vous avons eu la chance d’utiliser durant quelques semaines. Notre verdict !

Test réalisé par Emmanuel Armanet

Xiaomi a fortement marqué de son empreinte l’explosion du phénomène des trottinettes électriques en France avec sa M365. Un modèle emblématique que l’on croise véritablement à tous les coins de rue. Depuis de l’eau à couler sous les ponts, le marché arrive à maturité et la marque chinoise a lancé depuis une version Pro dotée d’un bel écran qui a connu lui aussi le succès.

Mais lorsqu’un marché arrive à maturation, cela se traduit quasiment systématiquement par une segmentation de celui-ci : les marques doivent étoffer leur gamme afin de satisfaire tous les besoins et surtout tous les budgets. Les trottinettes électriques n’échappent pas à la règle et Xiaomi propose trois nouvelles trottinettes dont nous vous proposons de découvrir avec nous le modèle le plus haut de gamme : la Mi Electric Scooter Pro 2 qui arrive sur le marché au prix officiel de 499 €.

Plus qu’un air de famille

Le premier constat sera le même que pour la Mi Electric Scooter Essential : la nouvelle venue est esthétiquement très proche des modèles de la génération précédente. Le design semble donc identique avec une peinture noir mat d’apparence robuste simplement rehaussée de quelques détails rouges comme sur le contour des roues et des catadioptres rouges tout simplement obligatoires du point de vue législatif. Le cadre en aluminium reprend le même système de pliage que la M365 et l’ensemble bénéficie d’une certification IP54 : il est donc possible de rouler sous la pluie sans crainte.

Le montage ne prend que quelques minutes : Xiaomi fournit une clé Allen pour les vis permettant de fixer le bloc potence / guidon au long tube de direction. Il est temps de mettre la Pro 2 en charge. L’occasion aussi de faire un petit tour du propriétaire tout en vérifiant le bon serrage des différents boulons accessibles. Les roues de 8,5 pouces accueillent des pneus classiques, c’est-à-dire avec une chambre à air. Par rapport à des pneus pleins, il y a bien entendu un risque de crevaison, mais cela apporte un surcroît de confort et améliore la tenue de route en offrant une meilleure adhérence.

En effet, Xiaomi poursuit dans la même veine : pas de suspension sur la Pro 2. Une option qui peut se comprendre, car un système de suspension alourdit forcément la trottinette et constitue une source potentielle de panne. Cependant, la marque a retravaillé la partie arrière afin d’offrir une plus grande fiabilité. La fixation du garde-boue est renforcée grâce à une barre qui le relie au moyeu tandis que le câblage du feu arrière passe désormais par une gorge en plastique dur qui le met à l’abri des projections de gravier, mais aussi de l’eau. Toujours à l’arrière prend place un frein à disque utilisant un étrier mécanique.

Un moteur puissant et une grosse batterie

Le moteur prend toujours place dans la roue avant. Sur cette version haut de gamme, il affiche une puissance de 300 W (250 W pour l’Essential) et même 600 W en pic. De quoi atteindre une vitesse de 25 km/h et surtout gravir des pentes allant jusqu’à 20 %. Cette motorisation s’appuie sur une imposante batterie affichant une capacité de 446 Wh soit plus du double de celle de la Mi Electric Scooter Essential. Cette batterie placée sous le deck est gérée par un BSM de 5e génération.

Ce Battery System Management déploie pas moins de 6 protections pour que la batterie de la trottinette soit la plus durable et performante dans le temps possible. Xiaomi annonce une autonomie de 45 km contre 20 km pour l'Essential. Bien entendu, la Mi Electric Scooter Pro 2 dispose d’une technologie de récupération d’énergie au freinage : en clair l’énergie produite par un freinage ou tout du moins une décélération est réinjectée dans la batterie de la trottinette.

Cela s’apparente à l’usage par un frein moteur dont il est possible d’ajuster la force par l’intermédiaire de l’application maison. Xiaomi fait fonctionner ce système conjointement avec le frein à disque actionné par un levier classique par le conducteur. L’idée est d’aboutir à un e-ABS : les deux dispositifs entrent en action l’un après l’autre pour produire un freinage efficace sans blocage.

Trois niveaux d’assistance sont proposés : mode piéton (0-5 km/h), mode standard (0-20 km/h) et mode sport (0-25 km/h). Le passage d’un mode à l’autre se fait par un double appui sur le bouton central placé au-dessus de la potence. La position active s’affichera aussi sur l’écran repris en apparence de la Mi Scooter Pro. S’affichent bien entendu d’autres informations : vitesse instantanée, niveau de charge de la batterie… Cet écran présente une parfaite lisibilité. Notons que sa luminosité baisse automatiquement lorsque l’utilisateur allume les feux de la trottinette.

Une tenue de route et un freinage exemplaires

Bon, il est largement temps d’affronter les rues de Paris pour un premier périple qui nous mène de Boulogne à la Gare du Nord, quasiment 12 km passés essentiellement sur pistes cyclables. Premier constat, on se sent immédiatement à l’aise sur la Mi Electric Scooter Pro 2. La position est classique, le deck suffisamment spacieux pour accueillir notre paire de baskets en taille 45 et les poignées pour le moins confortable. Les commandes tombent naturellement sous la main. Mention spéciale pour la gâchette qui permet de doser précisément l’accélération.

La récupération réglée en position médium par le biais de l’application permet de rouler en ne touchant que rarement le frein classique, à condition cependant d’anticiper bien entendu. En cas de danger immédiat, pas de souci : le frein arrière à disque se montre très puissant. Combiné au frein moteur par l’e-ABS, il permet d’arrêt l’engin en 8 m environ. Une belle performance. Bien entendu, nous avons essentiellement roulé en mode Sport, on ne se refait pas, et dans ces conditions l’accélération est franche sans être brutale.

Nous atteignons très rapidement les 23 km/h, mais pour monter jusqu'à 25 km/h, un peu de patience est nécessaire. Les kilomètres défilent et nous sentant en confiance nous profitons d’une portion de piste cyclable vide pour tester la tenue de cap de la Mi Electric Scooter Pro 2. Elle est tout simplement excellente. Les pneus offrent un bon grip y compris sur des portions de bitume humides et il est possible de placer la trottinette au centimètre près. Bien entendu ce n’est pas un modèle ultra-sportif, mais elle peut se mener tout aussi bien en douceur que plus brutalement. Dans tous les cas elle assure !

La pente ne lui fait pas peur

Nous n’avons pu résister à l’envie d’aller affronter les pentes les extrêmes de la Capitale : direction Montmartre. La différence avec l’Essential saute aux yeux : la Pro 2 va beaucoup plus loin. Bien entendu, nos 80 kg ont parfois eu raison de la bonne volonté du moteur, mais dans l’ensemble les faux plats sont avalés avec une faible perte de vitesse. Pour les pentes plus marquées, il convient une nouvelle fois d’anticiper un peu et avec l’élan il est fort à parier que vous arriverez au sommet.

La question de l’autonomie est toujours très délicate. En mode sport, nous avons dépassé les 30 km sur un parcours comportant un long faux plat. Alors les 45 km promis par la marque sont-ils utopiques ? Sans doute, mais il est certainement possible de se rapprocher des 40 km en jouant beaucoup avec la récupération d’énergie et en ne pesant qu’une soixantaine de kilos.

Alors, parfaite cette Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 ? Presque en effet, mais elle n’échappe pas à la critique sur quelques points. Tout d’abord avec ses 14,2 kg sur la balance, elle se montre plutôt lourde. On ne sent pas ce poids en roulant, mais lorsqu’il s’agit de la porter là les choses se gâtent un peu. Séances de sueur assurées lorsqu’il s’agit s’affronter les marches interminables de certaines stations de métro. De plus, son système de pliage plutôt basique au final aboutit au final à une trottinette plutôt encombrante surtout dans des couloirs bondés.

Un petit point au sujet de l’aspect connecté de la Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2. Le constructeur a choisi de ne pas proposer une app dédiée à ses trottinettes, mais au contraire de les intégrer à l’univers global des produits de la marque. Ainsi, tout se passe dans la même application, Mi Home, dans laquelle nous retrouverons aussi les ampoules pilotées, les caméras de sécurité, les épurateurs d’air, les aspirateurs robots…

Un joyeux pandémonium donc pour une application que l’on utilisera finalement assez peu une fois quelques réglages de base effectués : puissance de la récupération d’énergie, éventuelle mise en place d’un code de déverrouillage ou encore mise à jour du firmware.