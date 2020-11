Disney+ : le service de streaming pourrait perdre des millions d’abonnés cette semaine

Disney+ pourrait perdre des millions d'abonnés cette semaine, en raison de la fin d'un partenariat avec l'opérateur américain Verizon.

Disney+ continue tranquillement sa carrière. Dernièrement, la plateforme de streaming a enfin accueilli la saison 2 de The Mandalorian, la série phare dérivée de l'univers de Star Wars. Si cette seconde saison tient toutes ces promesses, The Mandalorian reste toutefois moins populaire que The Boys, le show incontournable d'Amazon Prime Video.

Et si The Mandalorian a dû mal à exister face à la concurrence, un autre évènement risque d'amputer sévèrement le nombre d'utilisateurs de Disney+. Comme le rapportent nos confrères du site Android Headlines, la promotion “Un an de Disney+ chez nous” de l'opérateur Verizon prend fin ce jeudi 12 novembre 2020.

Disney+ pourrait perdre 9 millions d'utilisateurs

Vous l'aurez compris à l'appellation, Verizon proposait donc à ses clients de profiter de Disney+ pendant un an, sans frais supplémentaires sur leur forfait. Seulement, l'offre arrive à son terme et les abonnés vont devoir choisir entre abandonner Disney+ ou bien souscrire au service, facturé 6,99€/mois ou 69,99€/an.

Autant dire qu'il s'agit du moment de vérité pour Disney+. En effet, les abonnés de Verizon représentent environ 15% des 60 millions d'abonnés à la plateforme de streaming. Soit 9 millions d'utilisateurs. Et pour l'instant, au regard du catalogue de Disney+, une grande majorité pourrait décider de quitter le navire.

En raison de la crise sanitaire, Disney+ a dû revoir ses plans. La production et le tournage de séries et films exclusifs à la plateforme, dont la sortie était prévue cette année, ont finalement été repoussés. C'est le cas de la série Obi-Wan Kenobi. Seule la série Marvel WandaVision va arriver avec un peu d'avance.

Initialement prévu au printemps 2021, le show doit finalement débarquer avant la fin d'année 2020, sans plus de précisions. D'autres séries sont particulièrement attendues comme Le Faucon et le Soldat de l'Hiver, She-Hulk, ou encore Loki, show centré sur le demi-frère malicieux de Thor. Quoiqu'il en soit, Disney+ pourrait peut-être récupérer des millions d'utilisateurs grâce à un nouvel accord passé avec Microsoft. En effet, les utilisateurs du Xbox Game Pass pourront profiter de Disney+ pendant un mois gratuitement. De quoi fédérer de nouveaux clients.

