Une nouvelle mise à jour pour la PS3, Google Contacts fait peau neuve, c’est le récap’ de la semaine

Une nouvelle interface pour Google Contacts, Sony déploie une mise à jour sur la PlayStation 3, HyperOS débarquera sur de nombreux appareils d’ici fin juin 2024, c’est le récap’ de la semaine.

Les propriétaires de PS3 seront ravis d’apprendre que Sony ne les a pas oubliés puisque la console a droit à une nouvelle mise à jour. Alors que Google simplifie l’utilisation et renforce la sécurité de son application Google Contacts, Xioami déploie son nouveau système d’exploitation mobile HyperOS et Tesla continue de faire évoluer son application mobile.

HyperOS : la nouvelle surcouche arrivera d’ici l’été

Le nouveau système d’exploitation mobile, prévu pour remplacer MIUI, débarquera sur de nombreux appareils d’ici la fin du mois de juin 2024. Tablettes, objets connectés, smartphones, plusieurs modèles pourront donc profiter d’HyperOS et de ses nouvelles fonctionnalités dans le monde entier. Rendez-vous dans notre actu dédié pour découvrir la liste des appareils Xiaomi concernés en France.

L’application mobile de Tesla s’améliore

La dernière mise à jour 2024.2.6 de l’application Tesla offre aux utilisateurs une interface plus agréable, un nouvel assistant basé sur l’IA baptisé ‘Tesla Assis Beta’ et une meilleure estimation d’autonomie. La navigation a été également rendue plus fluide grâce à une présentation verticale des produits, et le constructeur automobile prouve qu’il continue à travailler sur l’expansion de son écosystème pour simplifier la vie des utilisateurs.

La PS3 bénéficie d’une toute nouvelle mise à jour

Sortie il y a plus de 17 ans, la PlayStation a eu le droit à une nouvelle mise à jour, déployée par Sony le 27 février 2024. La mise à jour 4.91 n’est pas révolutionnaire, mais les propriétaires de la console seront malgré tout ravis de constater des améliorations au niveau de la stabilité, de la sécurité et des performances. Sony n’oublie donc pas sa console historique et en prolonge la durée de vie grâce à cette nouvelle mise à jour, pour le bonheur des joueurs.

L'application Google Contacts fait peau neuve

Google vient de déployer une nouvelle mise à jour de son application Google Contacts et cette version 4.26 apporte son lot d’améliorations et de corrections de bugs. La nouvelle interface et l’intégration d’un nouveau widget de messages devraient séduire les utilisateurs. L’application est plus intuitive et plus efficace, notamment grâce à une nouvelle icône de filtre, d’une nouvelle carte et d’un bouton d’ajout rapide de contacts dans la barre de recherche.

Un streamer américain teste la résistance aux balles de son Cybertruck

Tesla l’assure et l’a déjà prouvé, son pick up est prévu pour résister aux balles. Le streamer Adin Ross n’a pas hésité à utiliser l’un de ses fusils à pompe pour vérifier si son Cybertruck était réellement résistant aux armes à feu. L’expérience a été filmée et partagée sur les réseaux du propriétaire américain, ravi de constater que les balles avaient rebondi sur la portière et que son véhicule le protégerait donc des balles.

Nos tests de la semaine

Honor Pad 9 : une tablette séduisante et efficace à moins de 300 euros

Si vous cherchez à vous offrir une nouvelle tablette, mais que votre budget est limité, n’hésitez pas à vous tourner vers la Honor Pad 9. C’est un joli produit agréable à utiliser et qui offre une bonne autonomie. Son écran est lumineux et il est donc confortable pour le divertissement. Attention toutefois, ce n’est pas une tablette très puissante, la recharge est très lente et la surcouche est un peu fouillis. On aurait également apprécié un capteur d’empreintes, mais cela reste un appareil au très bon rapport qualité/prix.

Honor Magic6 Pro : un quasi sans faute

Honor propose ici un smartphone particulièrement qualitatif, avec une fiche technique impressionnante et des améliorations solides par rapport à son prédécesseur. Le Magic6 Pro est élégant, performant et doté d’un excellent écran. On adore MagicOS 8, la qualité audio des enregistrements vidéo et les améliorations apportées à certains modules photo. Notre test aurait été parfait sans les applications commerciales préinstallées et avec un chargeur et une coque dans la boîte.

Xiaomi 14 : le téléphone le plus abouti du constructeur

Design réussi, écran parfaitement calibré, performances impressionnantes, le Xiaomi 14 est un excellent smartphone. Si l’on met de côté l’autonomie encore perfectible et la chauffe élevée en jeu, c’est de loin le meilleur smartphone Android du marché dans cette gamme de prix. C’est un très bon photophone et on adore la surcouche HyperOS qui est très agréable à utiliser. Petit point bonus pour le chargeur fourni et la charge très rapide.

Peugeot e-3008 : un SUV électrique séduisant mais perfectible

La nouvelle e-3008 offre un bon compromis entre consommation, vitesse de charge et taille de la batterie. L’ambiance intérieure est très agréable et la gestion électrique est excellente. Excepté le son du clignotant, c’est un SUV électrique particulièrement silencieux. C’est un véhicule très lourd et il reste quelques bugs dans l’infodivertissement à corriger. La Peugeot e-3008 est disponible à partir de 37 730 euros en version hybride et à partir de 44 990 euros en version 100% électrique.

