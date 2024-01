Les smartphones compatibles avec OneUI 6.1, plusieurs Tesla paralysées par le froid, c’est le récap’ de la semaine

Votre Xiaomi sera-t-il compatible avec HyperOS ? Pourrez-vous profiter de la nouvelle norme Wi-Fi 7 ? Quel smartphone faut-il acheter pour découvrir les nouvelles fonctionnalités IA de OneUI 6.1 ? On vous dit tout dans le récap’ de la semaine.

Vous avez des questions, nous avons les réponses ! On connait désormais la liste des smartphones qui profiteront bientôt des nouvelles fonctionnalités de OneUI 6.1, et on sait également quels modèles Xiaomi recevront HyperOS et quels appareils seront compatibles avec le Wi-Fi 7. Cette semaine, on vous explique également comment vous protéger des failles de sécurité sur Android.

Android : protégez votre vie privée

Dès lors que votre smartphone est allumé et déverrouillé, il est sujet aux attaques et vos données sont en danger. Les créateurs de la Rom Custom GrapheneOS ont récemment découvert une faille de sécurité sur certains appareils Android, et ont donc réfléchi à une solution simple pour protéger l’OS des hackers. Il suffirait aux utilisateurs de redémarrer leur smartphone. La ROM encourage Google a proposé une option de redémarrage automatique après un certain nombre d’heures d’inactivité.

Quels sont les smartphones Xiaomi qui recevront HyperOS ?

Annoncée il y a quelques mois, HyperOS devrait être bientôt disponible. Si vous être propriétaire d’un smartphone Xiaomi, vous vous demandez certainement si votre appareil sera compatible ou non avec la nouvelle surcouche. Le constructeur chinois vient de lever le voile sur une première partie de la liste des appareils éligibles. De notre côté, nous vous partageons la liste complète des smartphones qui recevront cette grosse mise à jour. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour savoir si votre smartphone est concerné.

Quel appareil choisir pour profiter du Wi-Fi 7 ?

Le Wi-Fi 7 est désormais officiel et ses débits, corrections de bugs et améliorations devraient séduire de nombreux utilisateurs. Reste à savoir quels appareils se procurer pour profiter de la nouvelle norme. La Wi-Fi Alliance a mis à jour sa base de données afin de révéler les produits associés à la nouvelle norme. Jetez un œil à notre actu pour découvrir la liste des smartphones, PC et routeurs certifiés Wi-Fi 7.

Des Tesla paralysées par le froid à Chicago

On le sait, les températures inférieures à 0 degrés ne font pas bon ménage avec les véhicules électriques. Tesla en a fait les frais. En effet, de nombreux propriétaires de Tesla, à Chicago, ont vu leurs voitures paralysées par la vague de froid. Les températures extrêmes ont bloqué les stations Supercharger et les conducteurs n’ont pas pu recharger leurs véhicules Tesla.

OneUI 6.1 débarque dans plusieurs smartphones

L’événement Unpacked a permis à Samsung de présenter officiellement son Galaxy S24, qui s’accompagne de OneUI 6.1. Bonne nouvelle, vous pourrez retrouver la nouvelle mise à jour et ses fonctionnalités IA dans d’autres smartphones Galaxy. À ce jour, la liste des modèles compatibles comprend les Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5. Côté tablettes, on retrouve les Galaxy Tab 9, Galaxy Tab 9+, Galaxy Tab 9 Ultra.

Nos tests de la semaine

The Last of Us Part 2 Remastered : un bon rapport qualité/prix

Si la différence avec la version PS4 n’est pas flagrante, cette version PS5 reste agréable et techniquement magnifique. Avec son aventure rythmée et bien écrite, The Last of Us Part 2 Remastered séduira les joueurs grâce à son mode Sans Retour et ses fonctionnalités Dual Sense. Le mode guitare libre n’est pas très utile et les combats sont parfois un peu brouillons, mais cela reste un jeu de qualité vendu à un prix juste.

Asus ROG Phone 8 : de nouvelles technologies haut de gamme

Asus réussit son pari de proposer un smartphone qui séduira des acheteurs autres que des gamers. Pratique grâce à son petit format, écran et luminosité améliorés, taux de rafraichissement adaptatif jusqu'à 1 Hz, puissance et plate-forme stable, le ROG Phone 8 est un très bon produit. La qualité photo a été améliorée, même si l’autofocus est lent avec le téléobjectif. On aurait aimé un poinçon moins visible sur l’écran et on regrette les deux ans de mise à jour d’Android seulement.

Poco X6 Pro : de la puissance en jeu à moins de 400 euros

Poco propose ici un smartphone qui allie puissance, design original et belle autonomie. Le Poco X6 Pro gère très bien la chauffe et fait tourner n’importe quel jeu. Lors de notre test, nous avons été agacés par la publicité dans la surcouche. C’est un smartphone séduisant qui mériterait toutefois des améliorations côté photo et hauts-parleurs.

Galaxy S24 : Samsung mise gros sur l’IA

Nos équipes ont pu tester les trois nouveaux smartphones de Samsung et l’on vous partage nos premiers avis. Design élégant, modèles agréables en main, bon rapport qualité/prix, notre prise en main nous a plutôt conquis. Samsung tente de révolutionner sa gamme grâce à l’IA. Rendez-vous dans notre test pour découvrir les prix des trois modèles et ce que l’on peut attendre de l’intelligence artificielle.

