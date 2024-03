Un Cybertruck sous les balles de son propriétaire, la raison pour laquelle Nintendo n’a toujours pas sortit la Switch 2, c’est le récap

Un nouveau propriétaire de Cybertruck tire sur son propre véhicule, Google Contacts qui change d’apparence et la raison de Nintendo pour ne pas sortir la Switch 2, c’est le récap

C’est l’heure du récap du mercredi 29 février 2024. Aujourd’hui, on a pu voir le propriétaire d’un Cybertruck lui tirer dessus avec diverses armes. Ensuite, nous avons Google Contacts qui change de look et intègre un nouveau widget. Enfin, il y a la Switch 2 qui est prête, mais Nintendo a une bonne raison de ne pas la sortir.

IL TESTE LA RÉSISTANCE AUX BALLES DE SON CYBERTRUCK EN LUI TIRANT DESSUS, DÉCOUVREZ LE RÉSULTAT EN VIDÉO

Dans une démonstration audacieuse, Adin Ross, un streamer connu, a mis à l'épreuve la robustesse de son Cybertruck en lui tirant dessus avec un fusil à pompe, cherchant à confirmer sa résistance aux balles. Malgré les précédentes affirmations de Tesla concernant la solidité du véhicule, Ross a souhaité vérifier par lui-même. Armé et déterminé, il a constaté que les balles ne pouvaient percer la carrosserie du pick-up. Une expérience à ne certainement pas imiter chez soi.

GOOGLE CONTACTS S'OFFRE UN NOUVEAU LOOK ET AJOUTE UN WIDGET TRÈS UTILE

Google Contacts se modernise avec une interface simplifiée et l'ajout d'un widget de messages innovant, facilitant ainsi les communications directement depuis l'écran d'accueil. En plus de cette refonte esthétique, de nouvelles fonctionnalités enrichissent Google Messages, offrant des interactions plus fluides et expressives. La version récente de Contacts, en phase de test, promet une navigation plus intuitive entre les contacts et une interaction plus directe grâce à un widget dédié, marquant un pas vers une gestion des contacts et des communications plus intégrée et accessible.

LA SWITCH 2 EST EN DÉVELOPPEMENT DEPUIS LONGTEMPS, MAIS NINTENDO A DE SOLIDES MOTIFS POUR RETARDER SON LANCEMENT

Le leaker Moore's Law is Dead a révélé que la Nintendo Switch 2 est prête depuis longtemps, mais Nintendo retarde intentionnellement sa sortie. Malgré les spéculations sur une mise à jour technologique, la console conserverait le processeur Nvidia T239, un choix qui suscite des interrogations vu son ancienneté. Le fabricant privilégierait ce processeur pour ses coûts abordables et la possibilité d'intégrer diverses capacités de RAM, visant à maintenir un prix compétitif tout en offrant des performances supérieures à la Switch actuelle. Malgré les inquiétudes sur son obsolescence, la Switch 2 promet des exclusivités optimisées et une puissance dépassant celle du Steam Deck.

