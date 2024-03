La sortie de GTA 6 se précise, le Galaxy A55 révèle ses performances, c’est le récap’ !

Une offre d'emploi laisserait un indice sur la date de sortie de GTA 6, on sait à quel point le Galaxy A55 sera plus performant que le A54, Android Auto intègre une fonctionnalité IA attendue, c'est le récap !



Apple est dans la tourmente en ce début de semaine. L'Europe vient de lui infliger une amende de 1,8 milliard d'euros et la firme pourrait de nouveau faire face à la justice pour abus de position dominante concernant iCloud. Loin des sommes astronomiques de ces procès, HP dévoile un système d'abonnement pour louer des imprimantes et recevoir des cartouches d'encre. Mais sans plus attendre, voici les actualités qu'il ne fallait pas manquer ce 4 mars 2024.

Une offre d'emploi donnerait un indice sur la date de sortie de GTA 6

Depuis la sortie du 1er trailer officiel de GTA 6 et son laconique “sortie en 2025”, on aimerait bien préciser un peu cette très large fourchette. Alors qu'un rapport financier de Take-Two Interactive, la maison-mère de Rockstar Games, laissait penser qu'il fallait plutôt viser la fin de l'année, voilà qu'une offre d'emploi indiquerait l'inverse. En l'extrapolant, il est assez simple de comprendre que la suite tant attendue de GTA 5 sortirait plus tôt que prévu, peut-être en mars 2025.

Plus de détails : GTA 6 – la date de sortie se précise grâce à une offre d’emploi ?

Android Auto ajoute cette fonction très attendue, merci l'IA

Vu que l'intelligence artificielle s'invite partout, il n'est pas surprenant qu'Android Auto ait aussi droit à ses fonctionnalités IA. Celle qui vient d'arriver dans la version bêta 11.5 de l'interface est particulièrement utile. Elle transmet les notifications que vous recevez à Google pour les synthétiser, sans qu'elles soient stockées afin de respecter votre vie privée. L'IA prend le relai et vous donne un résumé de ce qui s'est dit. Pratique pour ne pas avoir à suivre une conversation tout en conduisant.

Plus de détails : Android Auto 11.5 – cette fonctionnalité IA très attendue arrive enfin

Le Galaxy A55 est plus puissant que le A54 et on sait à quel point

La série des Galaxy A de Samsung offre des modèles au très bon rapport/qualité prix. Le A54 5G de 2023 est un milieu de gamme performant, et on s'attend à ce que son successeur le soit tout autant. Les premiers benchmarks du Galaxy A55 montrent un gain de puissance logique par rapport à l'itération actuelle, mais la question est de savoir s'il est significatif. Il l'est. On parle d'une amélioration de l'ordre de 30 % environ.

Plus de détails : Galaxy A55 – il est plus puissant que le A54, mais à quel point ? Ces benchmarks répondent