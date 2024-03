La NASA veut envoyer un appareil photo Nikon ultra-performant sur la Lune, voici pourquoi

La NASA vient de signer un partenariat avec l’entreprise spécialisée en photo Nikon pour envoyer l’une de ses caméras sur notre satellite naturel : la Lune. Cette mission devrait être assez importante pour le déroulé des futures explorations spatiales.

La Lune est un endroit fascinant et difficile à explorer, et la NASA souhaite documenter chaque instant de ses prochaines missions Artemis, qui visent à faire atterrir des humains sur le pôle Sud lunaire pour la première fois. Pour ce faire, la NASA s'est associée à Nikon, l'un des plus grands fabricants d'appareils photo au monde, pour créer un appareil photo portable capable de survivre et de capturer l'environnement hostile de la Lune.

L'appareil, appelé HULC (Handheld Universal Lunar Camera), est basé sur le Nikon Z9, un appareil photo sans miroir qui offre des performances et une qualité d'image élevées. Cependant, le HULC n'est pas un Nikon Z9 ordinaire. Il a été modifié et personnalisé par les ingénieurs de la NASA pour répondre aux besoins et aux défis spécifiques de l'exploration lunaire.

La NASA et Nikon conçoivent un appareil photo unique taillé pour l’exploration spatiale

L'un des principaux défis est la variation extrême de la température sur la Lune, qui peut aller de -173°C à 127°C. Pour protéger la caméra de ces températures, ainsi que de la poussière et des radiations, le HULC est enveloppé dans une couverture thermique conçue par la NASA. Cette couverture permet également de réduire le poids et la consommation d'énergie de la caméra, deux facteurs importants pour les missions spatiales.

Les conditions d'éclairage sur la Lune constituent un autre défi : elles peuvent être très sombres ou très lumineuses, selon l'endroit et l'heure. Certaines zones du pôle Sud lunaire ne reçoivent jamais la lumière directe du soleil, tandis que d'autres sont exposées à un rayonnement solaire intense. Pour faire face à ces conditions, le HULC dispose de capacités avancées en matière de faible luminosité, ainsi que d'objectifs Nikkor qui peuvent s'adapter à différentes longueurs focales et ouvertures.

L'appareil photo est également doté d'un viseur et d'une fonction d'enregistrement vidéo, ce qui permet aux astronautes de prendre des photos et des vidéos avec le même appareil. Le HULC est également doté d'une poignée unique conçue pour les astronautes qui porteront les gants épais de la nouvelle combinaison spatiale lors de leurs marches sur la lune. La poignée comporte des boutons modifiés qui sont plus faciles à presser et à contrôler, ainsi qu'une sangle qui fixe l'appareil photo au poignet de l'astronaute. La poignée comporte également un code QR qui peut être scanné par la caméra pour identifier l'utilisateur et la mission.

Le HULC sera le premier appareil photo sans miroir sur la Lune

Le HULC est le fruit d'une collaboration entre la NASA et Nikon, qui travaillent ensemble depuis longtemps dans le domaine de la photographie spatiale. Nikon fournit des appareils photo et des objectifs à la NASA depuis les années 1970, et nombre de ses produits ont été utilisés à bord de la navette spatiale et de la station spatiale internationale.

Le HULC sera ainsi le premier appareil photo portable sans miroir à être utilisé sur la Lune, et il offrira une nouvelle perspective et un nouvel aperçu de l'environnement et de l'exploration lunaires. L'appareil photo sera utilisé pour la recherche scientifique, ainsi que pour documenter les activités et les expériences des astronautes sur la Lune. Elle permettra également aux astronautes de communiquer avec la Terre et de partager leurs découvertes et leurs réalisations avec le public.

Le HULC devrait être prêt à être utilisé pour la mission Artemis 3, dont le lancement est prévu en septembre 2026. Avant cela, la caméra fera l'objet de tests et d'évaluations rigoureux sur Terre et dans la Station spatiale internationale. La caméra sera également utilisée lors de l'essai sur le terrain n°5 de l'équipe d'essai des activités extravéhiculaires conjointes et de la mobilité humaine en surface, en Arizona, qui simulera des opérations et des scénarios sur la surface lunaire.