Google Contacts se refait une beauté et intègre un nouveau widget bien pratique

La prochaine mise à jour de Google Contacts va changer son fonctionnement avec une interface épurée et un nouveau widget de messages, simplifiant la communication depuis l'écran d'accueil.

Google continue de faire évoluer ses services de communication avec une série de mises à jour visant à enrichir et simplifier les interactions avec ses services. Récemment, Google Contacts a introduit une fonctionnalité permettant de localiser amis et famille, ajoutant une couche de connectivité et de sécurité à la gestion des contacts. Parallèlement, Google Messages se dote de nouvelles fonctionnalités, comme des effets de caméra intégrés et des ajustements d'interface.

En plus de ces innovations, Google Messages révolutionne la réactivité dans les échanges avec l'introduction de réactions rapides par double tapotement, facilitant l'expression des émotions sans interrompre le flux de la conversation. Cette mise à jour, associée aux améliorations de Google Contacts, montrent que l'entreprise cherche à fournir des outils de communication plus intuitifs et accessibles, répondant aux besoins variés de ses utilisateurs tout en intégrant les dernières avancées technologiques.

Google Contacts change d’interface et intègre un nouveau widget de messages

La version 4.26 de Google Contacts, au-delà des corrections de bugs habituelles, introduit des changements significatifs dans son interface, conçus pour améliorer l'efficacité et l'esthétique de l'application. L'ajout d'une icône de filtre permet désormais de naviguer plus aisément entre les contacts, en affichant ou masquant des informations telles que le numéro de téléphone, l'adresse e-mail ou l'entreprise. Une modification notable réside dans l'intégration d'une nouvelle carte en bas de l'écran lors de la sélection d'un e-mail, abandonnant l'icône de menu et le menu à 3 points. De plus, un bouton d'ajout rapide de contact s'ajoute à la barre de recherche, complétant le bouton d'action existant.

L'aspect le plus novateur de cette mise à jour réside dans l'introduction d'un widget de messages, accessible via les Google Flags, indiquant que ces améliorations sont en phase de test et non encore déployées à tous les utilisateurs. Ce widget permet d'afficher et d'interagir avec les messages d'un contact spécifique directement depuis l'écran d'accueil, permettant une communication plus rapide. Bien que cette fonctionnalité prometteuse et les autres améliorations de l'interface soient actuellement en cours d'évaluation, elles préfigurent une évolution significative dans l'interaction quotidienne avec Google Contacts sur les appareils Android.

Source : thespandroid