Une nouvelle fonctionnalité pour Google Contacts, le lancement de la RTX 5090 approche, c’est le récap’ de la semaine

Google Contacts s’améliore avec la fonction de localisation des proches, Nvidia pourrait lancer sa nouvelle carte GeForce RTX 5090 plus rapidement que prévu, on fait le point sur les nouveautés qui accompagneront le Galaxy S24 Ultra, c’est le récap’ de la semaine.

La gestion des contacts s’améliore pour les smartphones Android et Nvidia pourrait lancer la RTX 5090 dès 2024. Alors que le site DonTorrent continue de contourner les blocages des autorités, les radars thermiques commenceront à distribuer des amendes dès le mois de janvier. Cette semaine, on fait le point sur ce que l’on peut attendre du Galaxy S24 Ultra, dont le lancement approche à grands pas.

Une nouvelle fonctionnalité très pratique rejoint Google Contacts

Une bonne nouvelle pour les propriétaires de smartphones Android. En effet, l’application Google Contacts se voit désormais améliorée par une nouvelle fonctionnalité très pratique. Il s’agit de la localisation des proches directement via l’application. Si vos contacts acceptent de partager leur position via Google Maps, vous pourrez connaître leur emplacement en temps réel. Pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité, rendez-vous dans vos paramètres pour mettre à jour votre application.

Lire : Google Contacts vous permet de localiser vos proches n’importe où, n’importe quand

39 noms de domaine en un an pour le site DonTorrent

Les autorités ont beau tenté de le bloquer, le site de téléchargement illégal DonTorrent continue de se jouer de l’association d’ayants droit Motion Picture Association (MPA). En effet, la plateforme espagnole est têtue et les administrateurs n’ont pas hésité à changer de nom de domaine 39 fois en un an à chaque blocage des autorités.

Lire : Ce site de téléchargement illégal a changé 39 fois son nom de domaine en un an pour échapper au blocage

Des nouvelles du Galaxy S24 Ultra

Le lancement du Galaxy S24 Ultra approche et nous savons d’ores et déjà que Samsung apportera des changements dans plusieurs domaines à son futur smartphone haut de gamme par rapport à son prédécesseur. Design en titane, écran plus lumineux, intégration de Galaxy AI, puissance renforcée et amélioration du capteur principal, le S24 Ultra promet de séduire un grand nombre d’utilisateurs.

Lire : Galaxy S24 Ultra : voici pourquoi il s’agit de la plus grande mise à jour de Samsung depuis des années

Les radars thermiques de Lyon prêts à distribuer des amendes

Lyon est la ville qui testera les radars thermiques dès janvier 2024 sur les routes M6 et M7. Grâce aux capteurs infrarouges, les radars pourront détecter le nombre de passagers à bord et ainsi pénaliser les automobilistes qui circulent seul sur les voies réservées au covoiturage. Les amendes commenceront à tomber dès le début de l’année et les conducteurs en infraction devront payer 135 euros ou 90 euros s’ils paient sous 15 jours.

Lire : Les radars thermiques vont distribuer leurs premières amendes en janvier 2024, attention où vous roulez

Nvidia pourrait présenter la RTX 5090 dès 2024

Alors que l’année 2024 était déjà riche pour Nvidia, qui lancera bientôt une nouvelle gamme de GPU prévue pour renforcer la famille RTX 40 ainsi que de nouvelles cartes graphiques GeForce RTX 40 SUPER, le constructeur pourrait également avancer le lancement de la GeForce RTX 5090. En effet, la concurrence pousserait Nvidia à présenter la nouvelle architecture Ada Lovelace Next dès le quatrième trimestre de 2024.

Lire : La RTX 5090 présentée plus tôt que prévu, Nvidia aurait peur de la concurrence

Nos tests de la semaine

Red Magic 9 Pro : idéal pour le jeu et les petits budgets

Si vous cherchez un smartphone pour jouer et que votre budget est serré, le Red Magic 9 Pro est fait pour vous. Il saura vous séduire grâce à sa puissance, son interface gaming complète, son bel écran parfaitement calibré et lumineux, son expérience audio et sa connectivité complète. On adore également son chargeur et sa coque de protection inclus. Quelques défauts malgré tout pour ce smartphone au prix attractif, notamment au niveau de la gestion de la chauffe et de l’autonomie qui pourraient être meilleures.

Lire : Test Red Magic 9 Pro : un smartphone gaming qui ne manque pas d’air

Huawei MateBook D16 2024 : un excellent rapport qualité/prix

Cet ordinateur ultra-portable offre actuellement le meilleur rapport qualité/prix du marché. Lors de notre test, nous avons été séduits par son joli design premium, son clavier agréable et son écran très bien calibré. Le MateBook D16 2024 est également très puissant et offre une excellente autonomie. On regrette que l’écran soit limité à 60 Hz et que la partie audio soit si moyenne. Huawei pourrait également supprimer certains logiciels préinstallés inutiles.

Lire : Test Huawei MateBook D16 2024 : ce PC portable a le meilleur rapport qualité/prix du marché

Škoda Enyaq Coupé 85x : plus d’efficacité pour le même prix

Škoda n’augmente pas ses tarifs mais améliore les performances électriques de cette version coupée. La définition haut de gamme L&K est bienvenue et le constructeur propose ici une importante mise à jour. Nous regrettons toutefois que la version coupée soit si chère par rapport au modèle SUV classique.

Lire : Essai Škoda Enyaq Coupé 85x : y a moins bien, mais c’est plus cher