La PS3 a droit à une nouvelle mise à jour surprise, plus de 17 ans après sa sortie

À la surprise générale, Sony vient de déployer une nouvelle mise à jour sur l’une de ses anciennes consoles, qui trône probablement déjà sur vos étagères : la PS3. Pourtant, la console est sortie il n’y a pas moins de 17 ans.

Sony a surpris de nombreux joueurs en publiant une nouvelle mise à jour pour la PlayStation 3, l'une de ses consoles les plus populaires et les plus emblématiques. La mise à jour, version 4.91, a été publiée le 27 février 2024 et ne pèse que 200 Mo. Elle n'ajoute aucune nouvelle fonctionnalité, mais améliore les performances et la stabilité du système.

La PlayStation 3, lancée en 2006, était une console révolutionnaire qui a défini une génération de jeux. La PS3 s'est vendue à plus de 87 millions d'exemplaires dans le monde, et elle compte toujours une base de fans fidèles qui apprécient ses jeux, même si la plupart sont depuis passés sur la PS4, et même la PS5, lancée il y a quelques années maintenant.

Qu’apporte la nouvelle mise à jour de la PS3 ?

La mise à jour 4.91 ne modifie pas les fonctionnalités de la PS3, mais améliore ses performances et sa stabilité. La mise à jour se concentre principalement sur les améliorations de sécurité, qui sont essentielles pour que la PS3 reste une plateforme sûre et fiable pour ses utilisateurs. Cette mise à jour s'inscrit dans le cadre du soutien annuel de Sony à la PS3, mais on s’attendait à ce que Sony arrête bientôt de déployer des mises à jour sur sa console, puisque celle-ci a désormais plus de 17 ans.

La mise à jour 4.91 pour la PS3 est plus qu'une simple mise à jour technique. Il s'agit également d'un geste symbolique qui témoigne de la reconnaissance de Sony pour sa console historique et la place qu'elle occupe dans l'histoire du jeu. La PS3 reste une plateforme très appréciée par de nombreux joueurs, qui y jouent par nostalgie ou découvrent ses jeux pour la première fois. La mise à jour garantit donc que la PS3 reste une option viable pour ces joueurs et qu'elle ne devienne pas trop obsolète. Il reste maintenant à voir s’il s’agira de la dernière, ou si Sony déploiera encore une nouvelle version l’année prochaine.