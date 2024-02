Tesla : nouveau design, IA qui répond à toutes vos questions, l’application fait peau neuve

Dans sa dernière mise à jour logicielle, Tesla intègre un assistant basé sur l'IA dans son application mobile et révise son interface. Cette évolution marque une étape importante dans l'expansion de l'écosystème connecté du constructeur, dépassant le cadre des véhicules.

La Tesla Model 3 Performance se révèle sous un nouveau jour avec une sortie à Valence, dévoilant des améliorations telles que des sièges Performance optimisés et des étriers de frein rouges pour une conduite sportive améliorée. Ces ajustements, soulignés par l'ajout du badge Ludicrous, mettent en avant les capacités exceptionnelles de cette version et préfigurent l'évolution constante du constructeur dans le domaine de l'automobile électrique haute performance.

En parallèle, Tesla continue de peaufiner ses fonctions avec la mise à jour 2024.2.6 de son application, introduisant une estimation d'autonomie plus précise et des optimisations pour la Supercharge. Cette mise à jour, accompagnée de l'intégration de l'Ultra Wideband (UWB) dans la version 2024.2.3, facilite l'accès aux véhicules pour les propriétaires d'iPhone, pour résoudre un petit problème.

L’IA débarque dans l’application Tesla pour mieux vous assister

L'introduction de ‘Tesla Assist Beta‘ dans la mise à jour 4.30 de l'application représente une avancée significative avec ses interactions. Cet assistant IA, accessible via un simple bouton dans la section support, engage l'utilisateur en demandant quel produit nécessite de l'aide, le guidant ainsi efficacement vers des solutions. Bien qu'actuellement, il se réfère principalement aux manuels du propriétaire ou aux pages de support pour répondre aux questions, l'objectif est de parvenir à une assistance plus directe et personnalisée. Par exemple, si un utilisateur s'interroge sur le mode sentinelle de sa voiture, l'assistant peut le diriger vers des sections pertinentes. À l'avenir, il pourra offrir plus personnalisées à l'avenir, comme fournir des détails spécifiques sur l'activation de ce mode jusqu'à un certain niveau de charge, sans avoir à parcourir manuellement le manuel.

La refonte de l'interface de l'application Tesla facilite la gestion des produits et des services. Dans la nouvelle section ‘Mes Produits', un utilisateur peut, par exemple, facilement ajouter un connecteur mural à son compte, le renommer pour une identification plus aisée ou consulter l'historique de ses sessions de recharge. Ce changement, qui s'accompagne d'une présentation verticale des produits et des caractéristiques au lieu de tuiles défilantes, rend la navigation plus fluide. Elle permet aux utilisateurs de naviguer sans effort entre les services de véhicules, de recharge et d'énergie domestique.

Source : Not a Tesla App