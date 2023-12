Les radars thermiques vont distribuer leurs premières amendes en janvier 2024, attention où vous roulez

Cette fois ça y est, Lyon va rendre opérationnels ses radars thermiques dès le mois de janvier 2024. Installés en novembre dernier, ceux-ci vont désormais repérer lorsqu’un conducteur seul à bord de son véhicule emprunte la voie de covoiturage. L’amende prévue est de 135 euros.

C’est début 2023 que les radars thermiques ont commencé à faire parler d’eux en France, ce sera début 2024 qu’ils seront opérationnels. Lyon s’était immédiatement portée volontaire pour mener les premiers tests, sur les boulevards M6 et M7 qui traversent sa métropole. Les radars ont alors été installés en novembre, mais il fallait encore attendre l’aval de la CNIL pour pouvoir récupérer les données des conducteurs flashés. C’est désormais chose faite, et les premières amendes tomberont donc en janvier.

Ici, ce n’est pas la vitesse des automobilistes qui sera mise à l’épreuve, mais plutôt, en quelque sorte, leur honnêteté. En effet, les routes M6 et M7 incluent depuis 2020 des voies réservées au covoiturage, réservées au véhicule transportant plus d’une personne ou, à défaut, bénéficiant d’une vignette Crit'Air 0. Autrement dit, il est tout à fait possible de rouler sur ces voies avec une voiture électrique ou hydrogène, même si l’on est seul au volant.

Lyon va sévir contre les automobilistes qui empruntent seuls la voie réservée au covoiturage

Autant dire que depuis sa mise en place, cette nouvelle réglementation, qui vise pourtant à désencombrer les deux boulevards, est régulièrement transgressée par les automobilistes. C’est là qu’entrent en jeu les radars thermiques. Grâce à leurs capteurs infrarouges, ces derniers sont capables de détecter le nombre de passagers à bord d’un véhicule.

Si d’aventure le radar ne trouve qu’un seul passager dans une voiture sur la voie de covoiturage, il prendra une photo de la plaque d’immatriculation. La photo sera ensuite analysée par les forces de l’ordre, qui détermineront si le conducteur est en infraction ou non. Si tel est le cas, celui-ci recevra une belle amende de 135 euros dans sa boîte, qui sera rabattue à 90 € s’il accepte de payer sous 15 jours. Après Lyon, Paris, Lille et Strasbourg seront en lice pour tester à leur tour ces radars nouvelle génération.

