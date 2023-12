WhatsApp se dote d’une nouvelle interface, Windows 11 facilite la réparation du système, c’est le récap

WhatsApp se dote d'une nouvelle interface, Windows 11 facilite la réparation du système, une expérience avec un iPhone 15 Pro Max tourne mal, c'est le récap des actualités du mardi 26 décembre 2023.

Quoi de neuf dans l'univers Android et du High-Tech sur Phonandroid ce mardi 26 décembre 2023 ? Tout d'abord, nous évoqué dans nos colonnes une nouvelle qui risque de déplaire aux utilisateurs de Molotov. En effet, le service de visionnage et d'enregistrement TV s'apprête à augmenter ses prix, notamment ceux de la formule Extended. Désormais, la facture passe à 10,99 € par mois au lieu de 9,99 €. Pour essayer de faire passer la pilule, le service compte ajouter 4 nouvelles chaînes dans son bouquet Extended.

Dans un autre domaine, nous avons abordé une nouvelle récompense pour la série HBO The Last of US. En effet, la série a obtenu la palme de la série la plus piratée en 2023, juste derrière The Mandalorian et Loki S2. Au global, on retrouve dans le TOP 10 des shows les plus téléchargés illégalement des séries Disney+, Apple TV+ et HBO.

Dans le reste de l'actualité, nous avons également détaillé ces dernières informations sur le bonus écologique. D'après Les Echos, le montant du bonus va être revu à la baisse en 2024, pour passer de 5 000 € à 4 000 € pour les Français les plus aisés. Le surbonus de 7 000 € pour les ménages les plus modestes devrait lui perdurer, contrairement à l'aide de 1 000 € pour l'achat d'un VE d'occasion. Mais sans plus attendre, voyons ensemble les trois informations à retenir impérativement dans l'actualité de ce mardi 26 décembre 2023.

Utiliser un câble USB de qualité sur son iPhone 15 Pro Max, c'est important

L'utilisateur d'un iPhone 15 Pro Max s'est amusé à utiliser un câble USB bas de gamme pour recharger son appareil durant toute une nuit. Autant dire que l'expérience a tourné au vinaigre. Le lendemain matin, le propriétaire a retrouvé son appareil dans un piteux état, avec des brûlures sur la coque. Quant au câble, il a rendu l'âme en surchauffant pendant la recharge.

Pour en savoir plus : Il charge son iPhone 15 Pro Max avec un câble USB-C bas de gamme, voici le résultat

WhatsApp se dote d'une nouvelle interface

Les utilisateurs de WhatsApp font avoir le droit prochainement à une interface flambant neuve. En effet, l'application de messagerie instantanée teste actuellement un design inspiré d'une autre appli phare de Meta, à savoir Instagram.

Pour en savoir plus : WhatsApp déploie une nouvelle interface pour mettre ses Chaînes à l’honneur

Windows 11 facilite enfin la réparation du système

Microsoft vient d'ajouter une nouvelle fonctionnalité à Windows 11. Grâce à elle, réparer le système d'exploitation en cas de problème est nettement plus simple. En effet, il sera bientôt possible de réparer ou réinitialiser son PC directement dans Windows Update. Plus besoin de passer par le BIOS !

Pour en savoir plus : Windows 11 – réparer le système devient plus simple et plus rapide, voici pourquoi